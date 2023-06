'Bram Nuytinck keert na elf jaar in het buitenland terug in de Eredivisie'

NEC haalde de voorbije jaren met Jasper Cillessen en Lasse Schöne al twee oud-spelers terug naar De Goffert en wil deze zomer opnieuw een bekend gezicht verwelkomen. De nummer twaalf van het voorbije seizoen in de Eredivisie is druk doende met de komst van Bram Nuytinck (33), zo weet Voetbal International te melden.

Nuytinck brak vanaf 2010 door in het eerste elftal van de Nijmegenaren en groeide in die jaren ook uit tot jeugdinternational in Jong Oranje. In 2012 volgde zijn eerste buitenlandse avontuur toen Anderlecht 1,75 miljoen euro neertelde voor de centrale verdediger. Na vijf seizoenen in Brussel, waarin hij drie keer kampioen van België werd, volgde een overstap naar Italië.

Udinese werd voor 3 miljoen euro de volgende werkgever van Nuytinck, die namens de club tot 133 wedstrijden in de Serie A zou komen. Afgelopen seizoen verdween echter het zicht op een basisplaats, waarna hij zich in de winter liet verhuren aan Sampdoria. De club uit Genua verkeerde op dat moment in hevige degradatienood en haalde ook Sam Lammers naar het Stadio Luigi Ferraris. Het Nederlandse tweetal kon het tij echter niet doen keren en de roemruchte club daalde als hekkensluiter af naar de Serie B.

Nu het seizoen erop zit is Nuytinck transfervrij op te pikken in Udine. Volgens VI had de verdediger 'meerdere opties in binnen- en buitenland', maar kiest Nuytinck 'waarschijnlijk' voor een terugkeer op het oude nest in Nijmegen. Hij wordt de vierde aanwinst voor komend seizoen; eerder haalde NEC ook Sontje Hansen, Mees Hoedemakers en Lars Olden Larsen naar De Goffert.