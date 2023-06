NEC heeft snel beet en haalt kind van de club na elf seizoenen terug naar Nijmegen

Bram Nuytinck keert officieel terug in het shirt van NEC Nijmegen. De club maakt vrijdagmiddag bekend dat de 33-jarige verdediger een contract voor drie seizoenen heeft getekend in De Goffert. Nuytinck keert zodoende na drie avonturen in het buitenland terug op het oude nest.

Nuytinck speelde jarenlang in de jeugdopleiding van NEC en maakte uiteindelijk ook zijn debuut in het betaald voetbal bij de club. "Ik kijk ernaar uit om weer voor de club te spelen waar het voor mij allemaal begonnen is. Ik geloof sterk in de visie en ambities van NEC en ben vastberaden om bij te dragen aan het succes van de club. Het voelt goed om terug te keren en om de kleuren van de stad weer te mogen dragen", aldus de aanwinst op de clubwebsite.

Natuurlijk is ook technisch directeur Carlos Aalbers trots op de aanwinst van de Nijmegenaren. "Bram heeft na zijn vertrek uit Nijmegen succesvolle jaren gekend bij verschillende Europese clubs. Hij heeft op hoog niveau gespeeld in competities zoals de Serie A en de Champions League. We zijn dan ook blij om deze ervaring en kwaliteit aan het team toe te kunnen voegen, zowel op als buiten het veld." Nuytinck tekent dus een contract voor drie seizoenen.

De ervaren centrumverdediger speelde tijdens zijn eerste periode al 77 wedstrijden voor NEC. Daarna was de voormalig jeugdinternational jarenlang te vinden bij RSC Anderlecht en speelde hij meerdere seizoenen in het shirt van Udinese. Het afgelopen seizoen was Nuytinck actief bij Sampdoria, dat uiteindelijk uit de Serie A degradeerde. Eerder haalde NEC met Jasper Cillessen en Lasse Schöne al twee oude bekenden terug naar De Goffert.