Neymar neemt op Instagram met openhartig bericht afscheid van Messi: 'Broeder...'

Neymar heeft op Instagram afscheid genomen van zijn vertrekkende teamgenoot Lionel Messi. De Braziliaan richtte zich in een openhartig bericht rechtstreeks tot zijn Argentijnse medespeler, die Paris Saint-Germain komende zomer na twee seizoenen gaat verlaten.

"Broeder...", begint Neymar met zijn boodschap. "Het is niet gelopen zoals we hadden gedacht maar we hebben alles geprobeerd", refereert hij aan de moeizame relatie die beiden inmiddels met de Parijse fans onderhouden. "Het was een genoegen om nog twee jaar met je te mogen delen", benoemt hij ook indirect hun meer succesvolle periode in Barcelona.

"Veel succes in je nieuwe fase en wees gelukkig", besluit Neymar zijn bericht. "Ik hou van je." Messi neemt naar verluidt op korte termijn een beslissing over zijn toekomst. De meest waarschijnlijke opties lijken een terugkeer naar FC Barcelona, óf een lucratief contract in Saoedi-Arabië. Toch zou ook het Inter Miami van David Beckham nog altijd een optie zijn.

Ook voor Neymar zou dit seizoen weleens zijn laatste in Parijse dienst kunnen betekenen. De Braziliaan werd in 2017 de duurste voetballer aller tijden, toen Barcelona het krankzinnige bedrag van 222 miljoen euro voor hem ontving. Komende zomer zou onder meer de Premier League een mogelijke bestemming kunnen zijn: het Manchester United van Erik ten Hag zou zelfs al geïnformeerd hebben naar de mogelijkheden om hem over te nemen.

