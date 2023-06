Niet alleen Oranje, maar ook AZ kijkt met veel interesse naar kwalificatiekraker in Parijs

Terwijl het Nederlands elftal een dubbele dreun kreeg te verwerken tijdens de Final Four van de Nations League, zetten Frankrijk en Griekenland een volgende stap richting het EK dat volgend jaar in Duitsland wordt gespeeld. De Fransen zegevierden tegen Gibraltar en Griekenland was nipt te sterk voor Ierland. De huidige nummers één en twee van groep B staan maandagavond tegenover elkaar in Parijs. Kan Griekenland voor een enorme stunt zorgen? FCUpdate.nl blikt samen met Jacks.nl vooruit op de kraker in de groep van Oranje.

Frankrijk is op papier de grote favoriet voor de zege. De ploeg van bondscoach Didier Deschamps reikte in december nog tot de finale van het WK in Qatar en is uitstekend van start gegaan in de kwalificatiereeks voor het EK van 2024 in Duitsland. Het Nederlands elftal werd in maart op een 4-0 nederlaag getrakteerd, waarna ook Ierland (1-0) en Gibraltar (3-0) werden verslagen. Frankrijk staat na drie wedstrijden op negen punten en kan maandagavond op eigen veld een volgende stap zetten richting plaatsing voor het EK. Een Franse zege op Griekenland levert je bij Jack’s 1,30 keer je inzet op.

Die quotering laat meteen zien wat de verwachtingen zijn voor het treffen in het Stade de France. De Fransen zullen een slechte avond moeten hebben, maar Griekenland zal toch vooral ver boven zichzelf moeten uitstijgen om met drie punten huiswaarts te kunnen keren. Het elftal van trainer Gustavo Poyet zal desondanks met het nodige vertrouwen aan de aftrap verschijnen. Het eindigde vorig jaar bovenaan in z’n Nations League-groep en won de eerste twee kwalificatieduels. Zorgen de Grieken voor een daverende stunt door Frankrijk op eigen veld op een nederlaag te trakteren? Zet in bij Jack’s en win liefst 11,50 keer je inzet.

AZ-supporters zullen toch vooral benieuwd zijn hoe Pantelis Hatzidiakos en Vangelis Pavlidis voor de dag komen. Beiden hadden afgelopen vrijdag in de thuiswedstrijd tegen Ierland (2-1) nog een basisplaats. Het was voor Pavlidis alweer zijn 30e opwachting in het shirt van zijn land. Een garantie voor doelpunten is de combinatie nog niet. Waar Pavlidis in het afgelopen seizoen in 40 wedstrijden voor AZ 22 keer trefzeker was, deed hij namens Griekeland vooralsnog pas zes keer het net trillen. Maakt hij tegen de verliezend WK-finalist zijn eerste interlandtreffer sinds 9 juni vorig jaar? Zet in bij Jack’s en pak 5,10 keer je inzet.

