Nieuwe FCUpdate Podcast: 'Courtois is eigenlijk de Belgische Jasper Cillessen'

Het is vrijdag, dat betekent dat er een nieuwe FCUpdate Podcast online staat. Met name de houding van doelman Thibaut Courtois tegenover het nationale elftal van België is een spraakmakend onderwerp. De sluitpost weigert zich te melden bij de Rode Duivels omdat hij de aanvoerdersband moest inleveren. Jasper Cillessen zat in een soortgelijke situatie toen hij niet mee mocht naar het WK met Oranje, dus wordt die vergelijking snel gemaakt in de podcast.

Het gerucht dat Xavi Simons voor een appel en een ei kan terugkeren bij Paris Saint Germain is ook een groot onderwerp. Gaat de Eredivisie en in het specifiek PSV een supersterk kwijtraken voor een soort onkostenvergoeding?

De stormloop van spelers uit Europese topcompetities richting Saudi-Arabië is eveneens onderwerp van gesprek. Karim Benzema, Cristiano Ronaldo, N'Golo Kanté en Hakim Ziyech, ze verkiezen allemaal de Saudi Pro League boven de Champions League.

Beluister hieronder de nieuwste FCUpdate Podcast met host Stan Timmerman, hoofdredacteur Dominic Mostert en redacteur Tijmen Gerritsen!