Noa Lang: 'Ik zei tegen Ajax: laat me verhuren, taaie competitie met Afries'

De overstap van Noa Lang van Ajax naar Club Brugge had de nodige voeten in de aarde. In 2020 werd hij met een verplichte optie tot koop binnengehaald door Club, maar aanvankelijk zag Lang die overstap niet zitten. Ook Ajax wilde lange tijd niet meewerken aan een vertrek van de aanvaller.

In het Ziggo Sport-programma Kick't Met, waar Lang deze week samen met Justin Kluivert bij aanschoof, trekt de Oranje-international een vergelijking tussen de complexen van Ajax en Club Brugge. Hij vindt de faciliteiten bij Club van een aanzienlijk hoger niveau. Dat verraste Lang, want aanvankelijk wilde hij niet de overstap maken van Ajax naar Club. Er was heel wat overtuigingskracht voor nodig om Lang in 2020 binnen te halen, al was voor hem wel duidelijk dat de concurrentie bij Ajax (te) stevig was.

"Eerlijk is eerlijk, in principe wou ik niet naar België, man. Ik kreeg een nieuw contract aangeboden bij Ajax, vier of vijf jaar. Ik had die voorbereiding mijn ding gedaan. Dus ik dacht: ik ga nu mijn kans krijgen, ik ga in elk geval vaker invallen", blikt Lang terug. "We spelen de eerste drie competitiewedstrijden tegen RKC, Vitesse, Sparta ofzo. 3-0, 4-0… (0-1 zege op Sparta, 3-0 tegen RKC en 2-1 tegen Vitesse, red.). Bro, ik heb vijf minuten gespeeld. Ik denk: no man, ik moet loesoe (weg, red.)."

Lang weet nog dat Dusan Tadic de vaste linksbuiten was en dus zijn grootste concurrent. "Je had ook Ziyech en Promes, dus ik kwam er niet zo vaak in op dat moment. Toen had ik zoiets van… Diep in mijn hart wilde ik bij Ajax blijven, want dat is gewoon mijn droomclub sinds ik klein ben, maar met m'n verstand zei ik: no man, ik moet weg man. Dus ik zei: laat me verhuren aan Club Brugge dan. 'Nee nee, niks daarvan, we hebben je nodig, dit dat, we geloven in jou, bla bla bla.' Ik zeg: ja, maar ik ben 20, 21, wat heb ik aan vijf minuten? Zo ga je je niet ontwikkelen, toch?"

Club Brugge werd ondertussen steeds serieuzer, waardoor Lang beter ging nadenken over die transfer. "Ik zie: financieel staan ze sterk. Ik zie: ik krijg nummer 10. Ik zie: Champions League. Ik denk: ey bro… Dit begint steeds meer aan me te knagen, man. Ik weet nog, de dag dat ik een gesprek met ze zou hebben, had ik een barbecue. Ik wou niet naar dat gesprek man. Ik zeg tegen m'n zaakie (zaakwaarnemer, red.): no man, ik heb barbecue, ik ga niet naar België", vervolgt Lang, die de lachers op zijn hand heeft aan de tafel. "Hij zegt: nee. Die man rijdt gewoon naar m'n os (huis, red.), hij haalt me op. Hij zegt: nee, we gaan nu daarheen. Ze hadden me uitgenodigd op het complex."

"Ik wou daar niet heen, ik wou lekker bijtekenen bij Ajax, voor m'n kans gaan. Bro, ik kom op dat complex… Ik denk: is dit België bro. Dat complex is te erg. De Toekomst is er niks bij", zegt Lang, waarna Kluivert vraagt om 'respect' voor De Toekomst. Lang reageert: "Bro, Toekomst is een beetje oud geworden, eerlijk is eerlijk." Kluivert geeft toe: "Nee, klopt." Lang vult aan: "Toekomst moet gerenoveerd worden, eerlijk is eerlijk. Bro, ik ben Toekomst-mannetje, maar het moet gerenoveerd worden. Ja, is zo." Opnieuw lacht de rest van de tafel.

"Na dat gesprek denk ik: ja man, ik ga gewoon daarheen man, ik zie het wel. Nog steeds met de gedachte om me te laten verhuren. Ik zeg tegen Ajax: laat me verhuren. Ik speel daar Champions League, word waarschijnlijk kampioen, ik speel in een taaie competitie met ook alleen maar Afries (Afrikaanse spelers, red.), let op hoe ik volgend jaar terugkom. 'Nee nee nee', nog steeds mocht het niet. Bro… een hele chaos", weet Lang nog.

"Ajax had mij nodig als back-up linksbuiten. Maar ik moet spelen op mijn leeftijd. Er werd mij verweten dat ik het team in de steek liet. Bro, als ik bleef zou ik mezelf in de steek laten. Uiteindelijk is het mijn carrière. Ik ben toch nog gegaan. Ajax zei: weet je wat, als je echt wilt, gaan ze je moeten kopen. Ik had een aflopend contract, ik zei: je kan niet veel vragen. Ze vroegen gewoon zes, zeven millie (miljoen, red.). Ze denken: Club Brugge gaat dat niet neerleggen. Dat deden ze wel. Ze zeiden: kom hierheen. Uiteindelijk is het een goede stap geweest."

