Noa Lang maakt zich niet populair in België: 'Dat moet hij vooral niet denken'

Peter Vandenbempt is van mening dat Noa Lang de impact die hij heeft op het Belgische voetbal overschat. De 24-jarige aanvaller van Club Brugge is ervan overtuigd dat België hem zal missen als hij deze zomer een transfer maakt. "Maar behalve dan bij de Brugse fans gaat dat gemis nogal meevallen", stelt Vandenbempt in Het Nieuwsblad.

Lang heeft de afgelopen week duidelijk gemaakt Club Brugge te willen verlaten. Het is volgens de flamboyante aanvaller tijd om de volgende stap te zetten. "Elk jaar treuren wij kortstondig om het vertrek van smaakmakers en artiesten, maar elke keer opnieuw staan waardige vervangers op en nog voor het eind van de zomervakantie zijn we de vorige alweer vergeten. Dat Noa Lang vooral niet denkt dat het met hem anders zal zijn", aldus Vandenbempt.

Artikel gaat verder onder video

Een leegte zal Lang - in tegenstelling tot wat de aanvaller zelf denkt - niet achterlaten, voorspelt de Belgische journalist. "Dit seizoen kwam hij aan negen goals en zeven assists in de competitie. Twintig spelers scoorden meer dan Noa Lang en acht gaven vaker een assist. Opgeteld waren veertien spelers bepalender voor hun ploeg dan de aanvaller van Club Brugge. Voor iemand die 'het Belgisch voetbal heet gemaakt heeft' is dat niet bepaald uitzonderlijk."

Lang zou voor (minstens) twaalf miljoen euro mogen vertrekken bij Club Brugge. PSV maakt volgens het Eindhovens Dagblad werk van de komst van de Oranje-international, terwijl volgens Mike Verweij van De Telegraaf de veelbesproken aanvaller ook op de radar van Ajax staat.