Ochtendkranten zijn vernietigend voor Van de Looi: 'Schande voor het Nederlands voetbal'

De ochtendkranten zijn van mening dat Jong Oranje zichzelf voor schut heeft gezet op het EK Onder 21 in Georgië. De formatie van Erwin van der Looi speelde in de groepsfase drie keer gelijk, waardoor er vroegtijdig een einde kwam aan het toernooi. Van de Looi krijgt er fors van langs in de media.

"Waar bondscoach Erwin van de Looi en zijn beloften op goud mikten, eindigt het toernooi al in de groepsfase", begint het Algemeen Dagblad. "Het zelfvertrouwen waarmee Jong Oranje in Tbilisi arriveerde, bleek vooral zelfoverschatting. De twee eerdere gelijke spelen tegen België en Portugal waren geen opwarmers voor een succesvolle groepsfinale waarin orde op zaken moest worden gesteld."

De eerste twee wedstrijden van Jong Oranje op dit EK Onder 21 werden gespeeld in een vrijwel leeg stadion, maar tegen Georgië kon de ploeg van Van de Looi ook nog eens aantreden in een volgepakt stadion: "Het waren juist voorbodes voor een groot fiasco in een met bijna 45.000 toeschouwers volgepakte stadion van Dinamo Tbilisi. Oranje vliegt vandaag met het schaamrood op de kaken naar huis", is de conclusie van het AD.

De Telegraaf is nog wat harder voor de oefenmeester, die volgens de krant na dit mislukte EK een moeilijkere zoektocht naar een nieuwe club staat te wachten. De krant laakt daarnaast de mentaliteit van de trainer. "Overigens liet Van de Looi na de zeperd in de zuidelijke Kaukasus onbewust zijn ware aard zien. Tekenend voor zijn meedoen-is-belangrijker-dan-winnen-mentaliteit is het feit dat hij zelf met een goed gevoel terugkijkt op zijn periode in Zeist', valt er te lezen. 'De manier waarop het elftal van Van de Looi zich tegen de nummer 78 van de FIFA-ranking in de tweede helft zonder bezieling naar de zege probeerde te breien, was een schande voor het Nederlands voetbal", luidt oordeel van De Telegraaf.