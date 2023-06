'Ongelukkige ex-Ajacied wil vertrekken bij Bayern München'

Noussair Mazraoui denkt er serieus over na om te vertrekken bij Bayern München. Onder trainer Thomas Tuchel zou de rechtsback het gevoel hebben dat hij alleen nodig is in personele noodsituaties. Een vertrek kan wel altijd worden tegengehouden door de leiding van zijn club, want zijn contract loopt nog tot medio 2026.

Onder Julian Nagelsmann kreeg Mazraoui nog redelijk wat speeltijd, maar onder de trainer Tuchel werd dat minder. Na de winterstop werd de Marokkaans international derde rechtsback achter Benjamin Pavard en João Cancelo. Daarom heeft Mazraoui de wens gekregen om te vertrekken, meldt Kicker.

Artikel gaat verder onder video

Voormalig sportief directeur Hasan Salihamidzic had voor zijn vertrek bij Bayern München al verteld dat Mazraoui zou blijven. Het feit is ook dat Cancelo is gehuurd van Manchester City en waarschijnlijk volgend seizoen niet terugkeert in München. Ook heeft Pavard een vertrekwens ingediend bij de club. Als de Marokkaan dan ook nog vertrekt, zou dat moeilijk te vervangen zijn voor Der Rekordmeister.

Daley Blind vertrekt hoe dan ook uit München. De 101-voudig international van het Nederlands elftal beschikt over een aflopend contract bij Bayern en moet vertrekken bij de club. Het is nog niet bekend waar de ex-Ajacied gaat spelen volgend seizoen.