Opvallende contractdetails lekken uit: deze gigantische bedragen gaat Benzema in Saoedi-Arabië verdienen

Karim Benzema gaat Real Madrid na deze zomer inruilen voor Al-Ittihad uit Saoedi-Arabië, waar de Franse aanvaller gigantisch veel gaat verdienen. Een aantal details van het contract van de aanvaller is uitgelekt in de Spaanse media. Benzema kan honderden miljoenen gaan verdienen.

Volgens Fabrizio Romano is de overstap van Benzema naar het Saoedische Ittihad zo goed als rond. Volgende week kan de ervaren aanvaller al gepresenteerd worden, waardoor er inmiddels ook al de nodige details over deze transfer naar buiten komen. Het Spaanse AS meldt dat Benzema een tweejarig contract zal ondertekenen en in die twee seizoenen tweehonderd miljoen euro netto (!) gaat opstrijken.

Het salaris van de 35-jarige voetballer uit Lyon kan nog verder oplopen door de bonussen die zijn opgenomen in de deal. Voor het behalen van die bonus moet Benzema wel aan een opmerkelijke voorwaarde voldoen, want dan moet de spits een boegbeeld zijn voor de oliestaat. Saoedi-Arabië wil het WK van 2030 gaan organiseren en wil de Fransman daarvoor gebruiken als ambassadeur.

Vooralsnog is het nog de vraag of Benzema daar aan mee te werken, maar de Spaanse pers weet dat er dan een bonus - waarvan de hoogte nog onduidelijk is - lonkt voor Benzema. De Saudi's willen niet alleen Benzema strikken als uithangbord om het WK van 2030 te gaan organiseren, maar ook Cristiano Ronaldo, die Benzema volgend seizoen zal tegenkomen in de competitie.