Paixão geeft opvallend interview: kan Feyenoord binnenkort een bod verwachten?

De prestaties van Igor Paixão tijdens zijn eerste seizoen in Nederland zijn niet onopgemerkt gebleven. De Braziliaanse vleugelaanvaller maakte vorig jaar de overstap naar Feyenoord en had met zeven doelpunten en vijf assists een belangrijk aandeel in de landstitel. Als we Paixão moeten geloven, heeft hij zich in de kijker gespeeld bij AC Milan. De Italiaanse topclub heeft onlangs een hengel uitgegooid naar de Zuid-Amerikaan.

Dat vertelt Paixão zelf in gesprek met Rádio Difusora. Feyenoord telde vorig jaar een slordige vijf miljoen euro neer om de Braziliaan los te weken bij Coritiba FC. Na een moeizame start slaagde Paixão er steeds meer in zijn stempel te drukken op het spel van de Rotterdammers. Zo was hij op schitterende wijze trefzeker in De Klassieker tegen Ajax in De Kuip, verzorgde hij een assist in de heenwedstrijd tegen Shakhtar Donetsk in de achtste finale van de Europa League en produceerde hij de enige Rotterdamse treffer in de return tegen AS Roma in de kwartfinale van dat toernooi.

Artikel gaat verder onder video

Paixão besloot zijn eerste seizoen in Nederland uiteindelijk met de landstitel, negen doelpunten en zes assists in 37 wedstrijden in alle competities. Daarmee heeft hij zichzelf dus in de kijker gespeeld. Volgens Paixão heeft AC Milan onlangs geïnformeerd naar de 22-jarige aanvaller. Of de interesse van de nummer vier van Italië in het afgelopen seizoen serieus is, zal de komende tijd moeten blijken. Paixão heeft bij Feyenoord nog een contract tot de zomer van 2027. Feyenoord kan dus hoog in de boom zitten.

De Braziliaan lijkt er echter goed aan te doen nog minstens een jaar in Rotterdam te blijven voetballen. Niet alleen omdat Paixão in het afgelopen seizoen nog geen onomstreden basisklant was. Ook vanwege de concurrentie bij AC Milan. De huidige trainer Stefano Pioli van de Milanezen heeft op de linksbuitenpositie al de beschikking over Rafael Leão. De Portugees wordt weliswaar gevolgd door vrijwel de gehele Europese top, maar zette onlangs nog zijn handtekening onder een contract tot medio 2028.