De selectie van Internazionale is donderdag in Istanboel gearriveerd. Daar spelen de Italianen zaterdagavond de finale van de Champions League tegen Manchester City. Denzel Dumfries was tijdens de aankomst waarschijnlijk al met zijn gedachten bij een van de grootste wedstrijden die hij in zijn carrière gaat spelen. Op het moment dat hij uit de bus stapte, ging het mis voor de Nederlandse rechtsback.