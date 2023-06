Premier League-club probeerde op allerlaatste moment transfer van Orkun Kökçü te kapen

Brighton & Hove Albion heeft op het allerlaatste moment geprobeerd Orkun Kökçü voor de neus van Benfica weg te kapen, zo onthult 1908.nl. De 22-jarige middenvelder bevond zich al op het vliegveld van Lissabon toen de Engelse club een alles-of-niets-poging waagde.

Roberto De Zerbi werd door Brighton & Hove Albion ingezet om Kökçü over te halen een andere keuze te maken. De ultieme poging van de Engelse club haalde echter niets uit. Kökçü werd een dag na aankomst in de Portugese hoofdstad gepresenteerd door zijn nieuwe werkgever.

Er was meer interesse voor Kökçü vanuit de Premier League. Zo zou Liverpool in een eerder stadium dicht bij de komst van de voormalig aanvoerder van Feyenoord zijn geweest. De club van Virgil van Dijk en Cody Gakpo zou Kökçü zelfs hebben gevraagd nog niet bij Benfica te tekenen. Het management van de middenvelder stelde de Engelse club een deadline om een bod in te dienen bij Feyenoord, maar dat bod bleef uit.

Ook vanuit Manchester United zou er interesse in Kökçü zijn geweest. Erik ten Hag werd ingezet om de middenvelder te overtuigen zijn carrière voort te zetten op Old Trafford, maar net als Liverpool bracht de club van de Nederlandse trainer bracht nooit een bod uit. Dat zou te maken hebben met het feit dat Manchester United werk maakt van de komst van Mason Mount.