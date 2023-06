PSG-fans delen keiharde waarschuwing uit aan transfertarget Hernandez

Paris Saint-Germain hoopt verdediger Lucas Hernandez over te nemen van Bayern München, maar de supporters van de Franse club zitten daar niet op te wachten. Een fanatieke supportersgroep waarschuwt Hernandez zelfs dat hij zal merken hoe de fans over hem denken, mocht hij de overstap naar Parijs maken.

Het Franse RMC Sport wist onlangs te melden dat Paris Saint-Germain zeer geïnteresseerd is in Hernandez, die vier jaar geleden nog voor tachtig miljoen euro een transfer maakte naar Bayern München. Nu zou hij Der Rekordmeister kunnen verlaten om in zijn geboorteland aan de slag te gaan. De vraag is echter nog maar of dit gaat gebeuren, aangezien dit tegen het zere been is van de ultra's van Paris Saint-Germain.

Artikel gaat verder onder video

De reden voor de supporters van de Parijzenaren om zich duidelijk uit te laten over een mogelijke transfer van Hernandez naar Parc des Princes is zijn geboorteplaats. De verdediger is in Marseille geboren en dat is iets wat niet gepruimd wordt bij de supporters van de Franse grootmacht, zo blijkt uit een post op Instagram.

Romain Mabille, voorzitter van de fanatieke supportersgroep van PSG, heeft een duidelijke mededeling voor Hernandez en zijn broer Theo Hernandez, die ook gelinkt wordt aan een overstap naar Parijs: "Jullie zijn hier niet welkom, de marseillais. Dat gaan we je laten merken", klinkt het, Dit seizoen lieten supporters van PSG door middel van fluitconcerten ook duidelijk blijken niet meer op Lionel Messi te zitten wachten. Inmiddels is de Argentijn vertrokken.

De vraag is of de teksten van de supporters invloed gaan hebben op de beslissingen van het bestuur van PSG. Dit seizoen heeft de club regelmatig te maken gekregen met ontevredenheid van supporters over een aantal spelers, zoals Neymar en Messi. De komst van Hernandez zou al voorafgaand aan het seizoen voor een hoop onrust zorgen.