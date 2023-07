PSG wekt woede van eigen fans met nieuwe peperdure transfer: vijftal is binnen

Paris Saint-Germain heeft zich zondag officieel verzekerd van de diensten van Lucas Hernández. De linksbenige verdediger komt over van Bayern München en er wordt zo’n vijftig miljoen euro voor hem betaald. Toch is de harde kern van PSG maar weinig blij met de volgende zomeraanwinst.

Dat heeft alles te maken met zijn afkomst: Hernández is weliswaar een Fransman, maar is geboren in Marseille. En dat valt niet goed bij de eigen achterban, vooral bij de Collectif Ultras Paris, omdat Olympique Marseille de aartsrival is. Ze maakten eerder heel duidelijk dat wat hun betreft Hernández, en hetzelfde geldt voor zijn broer Theo in dienst van AC Milan, niet welkom zijn bij PSG. “En dat gaan we jullie laten merken ook”, was de waarschuwing vooraf.

De clubleiding van PSG heeft zich van die actie echter niets aangetrokken en kocht de linkspoot weg uit Zuid-Duitsland. Het is de volgende peperdure aankoop, nadat er eerder voor een kleine honderd miljoen euro werd betaald voor Manuel Ugarte (Sporting CP) en Kang-in Lee (Real Mallorca).

Marco Asensio (Real Madrid) en Milan Skriniar (Internazionale) werden weliswaar transfervrij binnengehaald bij PSG, maar zij zullen een fiks salaris en aardig tekengeld ontvangen voor hun stap naar Parijs. Met Luis Enrique aan het roer als nieuwe coach als opvolger van Christophe Galtier moet dat tot nieuwe successen leiden. Eerder werden onder anderen de dure krachten Lionel Messi en Sergio Ramos transfervrij uitgezwaaid, terwijl Mauro Icardi naar de Turkse competitie gaat vertrekken.

Ondanks de transfersom van vijftig miljoen euro heeft Bayern München een flink verlies moeten incasseren op Hernández: vier jaar geleden maakte het nog tachtig miljoen euro over naar Atlético Madrid voor diens diensten. Door blessureleed kwam de Fransman tot slechts 107 duels in het eerste elftal van Der Rekordmeister, dat in de komende week Napoli’s Kim Min-Jae hoopt te presenteren als diens opvolger.