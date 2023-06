PSV-fans illusie armer: Rik Elfrink ontkracht spectaculair transfergerucht

Hakim Ziyech is voorlopig geen serieuze optie voor PSV. Nadat vrijdag bekend werd dat Peter Bosz aankomend seizoen hoofdtrainer van de Eindhovense club zal zijn, werd door enkele media gehint naar een hereniging met Ziyech. De twee werkten in het verleden samen bij Ajax. Rik Elfrink benadrukt zaterdag echter dat de komst van de aanvallende middenvelder van Chelsea op dit moment niet reëel is.

“Er gingen gisteren wat geruchten dat Ziyech met Peter Bosz mee zou komen. Ik heb dat nog even nagevraagd, maar dat is op dit moment niet aan de orde”, vertelt de journalist van het Eindhovens Dagblad op de website van de krant. Nadat onder meer Elfrink zelf vrijdag meldde dat PSV akkoord is met Bosz over het trainerschap voor volgend seizoen, werd er gerept over een zogenoemd eisenpakket dat de club gehonoreerd zou hebben. “Je moet dan met name denken aan de mogelijkheid om te herinvesteren”, licht Elfrink toe.

“Stel nu dat Xavi Simons of Ibrahim Sangaré bijvoorbeeld verkocht zou worden: wat gebeurt er met dat geld? Hoeveel is er beschikbaar om te investeren?”, vervolgt de journalist. Volgens Elfrink heeft het behouden van Simons op dit moment de belangrijkste prioriteit voor PSV. De aanvallende middenvelder werd zeer recent in verband gebracht met een transfer naar Arsenal. “Een van de volgende grote opdrachten voor PSV zal het vastleggen van Xavi Simons zijn.”



“Het is ook echt nodig dat er wat flinke versterkingen toegevoegd worden aan het elftal. Met name achterin”, vervolgt Elfrink. “Verder zal Ibrahim Sangaré normaal gesproken worden verkocht. Daar moet goed op worden voorgesorteerd. Voorin is Ricardo Pepi in beeld. Voor het middenveld zijn ook al wat namen bekend: Stijn Spierings is genoemd om Erick Gutiérrez bijvoorbeeld te gaan vervangen. En er zullen ook nog wat verdedigers genoemd gaan worden.”