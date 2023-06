PSV grijpt mis: Spierings ondergaat medische keuring en tekent voor vier jaar

PSV lijkt definitief naast de komst van Stijn Spierings (27) te gaan grijpen. De Eindhovenaren zagen in de transfervrije speler van Toulouse een welkome versterking voor het middenveld, maar vissen achter het net. Spierings ondergaat donderdag een medische keuring bij het Franse RC Lens.

Dat meldt FCUpdate-journalist Mounir Boualin op basis van bronnen in Frankrijk. Mits Spierings de keuring goed doorkomt zal hij daarna zijn handtekening zetten onder een vierjarig contract bij de noord-Franse club. De nummer twee van de Ligue 1 van afgelopen seizoen zou Spierings 'één dezer dagen' willen presenteren, zo weet Boualin te melden.

Spierings is afkomstig uit de jeugdopleiding van AZ maar brak door in het shirt van Sparta Rotterdam. Na een jaartje RKC Waalwijk verruilde hij Nederland begin 2020 voor een buitenlands avontuur bij het Bulgaarse Levski Sofia. Daar werd hij amper een jaar later weggekocht door Toulouse, destijds in Frankrijk uitkomend op het tweede niveau.

Met de Franse club promoveerde Spierings naar het hoogste niveau, waarop Toulouse zich dit seizoen moeiteloos handhaafde. Spierings maakte indruk op het middenveld aan de zijde van Branco van den Boomen, die eveneens transfervrij vertrekt bij de bekerwinnar en heeft getekend bij Ajax. Ook voor Spierings lag dus een club in de Nederlandse topdrie in het verschiet, maar hij verkiest Lens dus boven PSV. Met zijn nieuwe club is hij zeker van deelname aan de groepsfase van de Champions League.