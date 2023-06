'PSV hakt knoop door en gaat vol voor Peter Bosz'

PSV is in de zoektocht naar een nieuwe trainer uitgekomen bij Peter Bosz, zo melden zowel het Eindhovens Dagblad als Voetbal International zondagochtend. De 59-jarige, momenteel clubloze trainer, zou in Eindhoven voor attractiever voetbal moeten gaan zorgen ten opzichte van zijn voorgangers.

Clubwatcher Rik Elfrink van het ED schrijft dat Bosz 'inderdaad op de radar' staat van de Eindhovense club. De geruchten dat hij kandidaat was in het Philips Stadion gingen al langer rond, zeker nadat PSV-fans hem donderdag spotten in het centrum van de stad. "Dat bleek echter te gaan om een privé-afspraak", schrijft Elfrink, "maar uiteraard voedde het bezoek de nodige speculaties."

Elfrink heeft begrepen dat PSV inmimddels 'meerdere malen' zou hebben gesproken met Bosz, die als assistent Rob Maas zou willen meenemen. Toch is zijn komst nog niet in kannen en kruiken, zo weet de clubwatcher. "Naar verluidt staat Bosz zelf ook open voor de belangrijkste trainerspost bij PSV, maar heeft hij meer ijzers in het vuur."

Bosz kwam als speler uit voor clubs als RKC Waalwijk, Feyenoord en het Franse Toulon. Daarna begon hij een tweede loopbaan als trainer, die hem langs onder meer Vitesse, Ajax, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen en meest recentelijk Olympique Lyonnais voerde. Hoewel hij nog nooit een prijs won als oefenmeester, geldt hij als voorstander van attractief, aanvallend voetbal. Met Ajax bereikte hij in 2017 de finale van de Europa League, die werd verloren van Manchester United.

