PSV kent 'nogal wat uitdagingen' als Peter Bosz komt: 'Hij zit in de gevarenzone'

Het begint er steeds meer op te lijken dat PSV in zee gaat met Peter Bosz. Het Eindhovens Dagblad schrijft dat er rondom het Philips Stadion wordt gefluisterd dat de 59-jarige oefenmeester het Eindhovense project ziet zitten en gaat toehappen. Als Bosz daadwerkelijk aan de slag bij PSV, dan zijn er 'nogal wat uitdagingen' voor de club.

Zo wil Bosz zijn eigen staf samenstellen. Rob Maas wordt genoemd als meest voor de de hand liggende assistent, terwijl Hendrie Krüzen een andere vertrouweling voor hem is. Bij het onder handen nemen van de selectie is er met name achterin het nodige werk te verzetten. Volgens het Eindhovens Dagblad is het denkbaar dat er voor Jordan Teze nog wel een kans is, maar André Ramalho lijkt vermoedelijk in de gevarenzone te zitten.

Waar PSV op zoek is naar versterkingen voor de laatste linie, wordt er ook gezocht naar onder meer een controlerende middenvelder en één of meer spelers die op de positie van linksbuiten uit de voeten kunnen. Ook moet er na de komst van de nieuwe trainer gekeken worden naar de toekomst van de grootste talenten en hun contractsituatie. Daarbij gaat het om bijvoorbeeld Jenson Seelt en Isaac Babadi. Ismael Saibari en Kjell Peersman worden genoemd als spelers die mogelijk worden verhuurd.

Ook zal Bosz in relatief korte tijd zijn speelwijze moeten zien over te brengen op de selectie. De voorbereiding op het nieuwe seizoen begint op 3 juli, terwijl vijf weken later alweer de eerste officiële wedstrijden op het programma staan. 'Er gaat bij de club enorm veel veranderen en er is altijd een periode van gewenning nodig. Zeker als PSV in de Champions League-voorrondes tegen een grotendeels ingespeelde tegenstander uitkomt, zijn er risico’s’, wordt er geschreven.