PSV zwaait vier huurlingen definitief uit: 'Hij was van levensbelang'

PSV heeft definitief afscheid genomen van Jarrad Branthwaite, Fábio Silva, Sávio Moreira de Oliveira én Thorgan Hazard. Zij maakten in het afgelopen seizoen allen op huurbasis hun opwachting voor de nummer twee van Nederland. PSV had Branthwaite graag langer aan boord gehouden, maar hij bleek te duur voor een definitieve overname.

PSV bedankt de huurlingen voor hun ‘bewezen diensten en wenst ze het allerbeste met het vervolg van hun loopbaan’. Van de vier hierboven genoemde namen zal vooral Brantihwaite met een goed gevoel terugkijken op zijn periode in Nederland. De boomlange centrumverdediger maakte op aanspraak van Marcel Brands, die hem kende van hun gezamenlijke periode bij Everton, de overstap naar PSV. Waar toenmalig trainer Ruud van Nistelrooij in eerste instantie voor andere namen koos, speelde Branthwaite zich gaandeweg het seizoen in de basiself.

“Jarrad bewees bij PSV niet alleen te beschikken over verdedigende kwaliteiten. Zo was hij regelmatig trefzeker uit standaardsituaties”, schrijven de Eindhovenaren op de clubsite. Brantwaithe droeg uiteindelijk 36 keer het shirt van PSV. Hij was vier keer trefzeker en leverde bovendien twee assists. PSV spreekt van een ‘succesvolle huurdeal’. Dat geldt in mindere mate voor Hazard. De Belg maakte in januari op huurbasis de overstap van Borussia Dortmund naar PSV en moest de naar Liverpool vertrokken Cody Gakpo tijdelijk doen vergeten. Mede door blessureleed is hij daar echter niet in geslaagd.

PSV bewaart desondanks goede herinneringen aan Hazard. Wat heet. “In de bekerfinale was hij van levensbelang door PSV op gelijke hoogte te brengen”, klinkt het zelfs. Hazard maakte als invaller de gelijkmaker tegen Ajax. De Eindhovenaren legden uiteindelijk na strafschoppen beslag op de KNVB Beker. De winnende strafschop werd benut door Silva. De Portugees kwam in januari over van Wolverhampton Wanderers, nadat hij in de eerste seizoenshelft indruk had gemaakt bij Anderlecht. In Eindhoven moest hij echter Luuk de Jong voor zich dulden. Silva was in negentien wedstrijden vijf keer trefzeker. Sávio droeg slechts acht keer het PSV-shirt.