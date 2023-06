'PSV'er Veerman op Italiaans lijstje, lage vraagprijs genoemd'

PSV moet mogelijk vrezen voor een vertrek van middenvelder Joey Veerman (24). De spelmaker van de Eindhovenaren is op het lijstje verschenen bij SS Lazio. In Rome wordt hij gezien als een van de opties om Sergej Milinković-Savić te vervangen. Het contract van de Serviër loopt na komend seizoen af en een vertrek ligt dan ook voor de hand.

Dat schrijven Voetbal International en het Eindhovens Dagblad althans. “Op de 24-jarige PSV'er is nog geen bod gedaan en ook is bij de leiding van de Eindhovense club geen concrete melding gedaan van de interesse, maar die kan zeker leiden tot meer”, meldt het ED over de situatie rond Veerman en SS Lazio.

Artikel gaat verder onder video

De ochtendkrant verwacht in elk geval dat PSV minimaal een bedrag van twintig miljoen euro wil hebben voor de kersvers international van het Nederlands elftal. Met de tot in 2026 lopende verbintenis van Veerman heeft technisch directeur Earnest Stewart in elk geval een uitstekende onderhandelingspositie voor de Volendammer.

Ook zal Peter Bosz vermoedelijk een stem krijgen in deze overgang, want volgens het ED maakt Veerman wel degelijk een belangrijk deel uit van de plannen van de coach. Mocht het tot interesse komen, dan zal PSV vermoedelijk hoog in de boom gaan zitten. “Ze willen Veerman namelijk helemaal niet verkopen, omdat hij in de plannen voor volgend seizoen is opgenomen.” Eerder viel ook de naam van Jerdy Schouten al bij SS Lazio.