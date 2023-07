'Real Madrid ziet goedkoper alternatief voor Mbappé in de Eredivisie'

Real Madrid hoopt naar verluidt nog altijd om Kylian Mbappé (24) deze zomer aan de selectie toe te kunnen voegen. De Franse aanvaller ligt nog tot de zomer van 2024 vast bij Paris Saint-Germain, maar die club lijkt alleen als er een astronomisch bedrag op tafel komt afscheid te willen nemen van de aanvaller. De Koninklijke zou in de zoektocht naar een goedkoper alternatief in de Eredivisie zijn uitgekomen.

Dat schrijft de Spaanse (om precies te zijn: Catalaanse) krant El Nacional vrijdag althans. Volgens de krant is Ajacied Brian Brobbey namelijk in beeld voor het geval dat Mbappé deze zomer te duur blijkt voor De Koninklijke. "Hij is pas 21 jaar oud, maar heeft veel ervaring opgedaan op het hoogste niveau en heeft dit seizoen veertien keer gescoord", somt de krant op waarom Brobbey een logische keuze voor Real zou kunnen zijn.

"Ongetwijfeld sensationele statistieken", gaat de aanprijzing van Brobbey nog even verder. "Meestal wordt hij vergeleken met Romelu Lukaku vanwege zijn indrukwekkende lichaamsbouw, ze zullen hem in Madrid niet uit het oog verliezen", verwacht het medium. Waar PSG naar verluidt niet minder dan 200 miljoen euro voor Mbappé zou verlangen, is Brobbey volgens El Nacional een relatief koopje: "De 40 miljoen die hij moet kosten betekenen dat Florentino Pérez de mogelijkheid om hem vast te leggen serieus bestudeert."

De krant heeft echter wel een belangrijke kanttekening bij de vermeende interesse van Real in Brobbey. "Hij faalde jammerlijk in zijn enige avontuur buiten zijn comfortzone." Daarmee wordt gerefereerd aan het mislukte avontuur van Brobbey bij RB Leipzig. In Duitsland verpieterde hij veelal op de bank, waarna Ajax hem in eerste instantie een halfjaar huurde en vervolgens voor ruim 16 miljoen euro definitief terugkocht. Een jaar later zou de club dat bedrag dus ruimschoots terug kunnen verdienen, mits het verhaal in El Nacional klopt.