Rokende Haaland gaat na Champions League-winst rond op social media

Erling Haaland heeft in zijn eerste seizoen met Manchester City direct de Champions League gewonnen. De Noorse spits pakte in de eindstrijd tegen Internazionale weliswaar geen hoofdrol, maar kan wel terugkijken op een uitstekend seizoen. Op social media gaf hij een inkijkje over de manier waarop hij de CL-winst vierde, namelijk met een enorme sigaar. Een ander kiekje van de aanvaller, waarbij je juist geen inkijkje kreeg wat er gebeurde onder de Noorse vlag, leverde op social media ook veel reacties op.

Erling Haaland's Instagram story this morning 👌 pic.twitter.com/gFUw8XW9b6 — GOAL (@goal) June 11, 2023