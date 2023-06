Ronald Koeman sprak Noa Lang aan op zijn gedrag: 'Dat past niet bij een voetballer'

Noa Lang maakte woensdagavond indruk met zijn invalbeurt tegen Kroatië. De aanvaller schoot diep in de blessuretijd feilloos raak in de bovenhoek, waarmee hij een verlenging afdwong. Bondscoach Ronald Koeman is goed te spreken over zijn bijdrage en verklapt dat hij meerdere keren met Lang heeft gesproken over zijn gedrag.

"Ik heb in maart met hem gesproken, toen is hij niet bij de selectie geweest. Ik heb hem toen gebeld en uitgelegd waarom", vertelt Koeman aan de NOS na de wedstrijd tegen Kroatië, die in de verlenging werd verloren. "Er waren toen wat dingetjes waarvan ik vond dat ze niet bij een voetballer passen. Te veel kaarten, een stukje gedrag op het veld…"

"Daar heb ik nu wederom met hem over gesproken. Op het moment dat hij bij het Nederlands elftal was, heeft, hij zich perfect gedragen", verzekert de bondscoach. "Hij heeft goede trainingsdagen achter de rug. Hij kan voetballen en maakt een geweldig doelpunt. Er is concurrentie op die positie, maar hij heeft zich vanavond laten zien."