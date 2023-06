Roy Keane haalt na verloren finale uit naar United-routinier: 'Word er ziek van!'

Manchester United slaagde er zaterdag niet in om stadgenoot Manchester City van de FA Cup af te houden. In de finale op Wembley werd de ploeg van Erik ten Hag met 2-1 verslagen door twee treffers van Ílkay Gündogan. Clubicoon Roy Keane legde na afloop de vinger op de zere plek.

De oud-aanvoerder woonde de finale bij als analist voor ITV Sports. De Ier zag United-doelman David De Gea niet vrijuit gaan bij de tweede, uiteindelijk beslissende treffer van de Duitser. Daarna ging United nog wel op zoek naar een tweede gelijkmaker, maar aanvallend was het elftal van Ten Hag lange tijd onmachtig. Ook het inbrengen van Wout Weghorst veranderde daar weinig aan.

Artikel gaat verder onder video

Keane weet dan ook op welke posities de club zich komende zomer vooral moet versterken. "Ze hebben een nieuwe keeper én een spits van wereldklasse nodig", fulmineerde de gewezen captain. "Ik word er ziek van om dat steeds te moeten zeggen!", voegde hij daar bovendien aan toe. "De Gea is niet goed genoeg, met hem gaat de club niet terug naar het niveau waarop prijzen gewonnen worden", luidt zijn eindoordeel.

Ten Hag

Of De Gea volgend seizoen nog actief is op Old Trafford, is nog altijd onduidelijk. Zijn contract loopt af, maar de club is wel met de Spanjaard in gesprek over een verlenging. Ten Hag ziet de gesprekken met vertrouwen tegemoet, maar waarschuwt zijn eerste keus onder de lat ook. "Ja, ik denk dat hij blijft", sprak de Nederlandse trainer na de verloren finale, "maar ik ga niet zeggen dat hij altijd mijn nummer één blijft. Bij een club als Manchester United moet voor elke positie in het elftal gevochten worden, we kunnen het niet met elf spelers doen."