Sjaak Polak met dood bedreigd en beledigd vanwege afkomst tijdens massale vechtpartij

Tijdens een penaltyserie tussen s-Gravendeel en Laakkwartier zijn supporters van beide clubs met elkaar op de vuist gegaan. Sjaak Polak, tijdelijk trainer van Laakkwartier, zegt bovendien met de dood te zijn bedreigd.

Na een 2-2 gelijkspel moesten penalty's uitkomst bieden in nacompetitiewedstrijd tussen de vierdeklasser ('s-Gravendeel) en de derdeklasser (Laakkwartier). Alle fans op sportpark De Trekdam verzamelden zich achter het doel waar die penalty's werden genomen. Na een misser van ’s-Gravendeel sloeg de vlam in de pan. Supporters moesten door beveiligers, die voorzorg al waren ingehuurd door ’s-Gravendeel, uit elkaar gehaald worden. Ook de politie kwam eraan te pas.

Na een afkoelingsperiode van een half uur werd de penaltyserie hervat en won Laakkwartier, dat een nieuwe stap zette richting lijfsbehoud. Daar is Polak blij mee, vertelt hij aan het Algemeen Dagblad. Maar: "Aan de andere kant ben ik helemaal niet blij, want dit hoort helemaal niet op een voetbalveld thuis."

Polak werd meermaals uitgemaakt voor 'kankerjood'. Hij is van Joodse komaf en droeg een ketting met een Davidster. "Daarom vind ik dit respectloos, echt schandalig. Als ik dan ook nog met de dood word bedreigd, dan denk ik: je bent niet helemaal goed bij je hoofd. Ik wil ook aangifte gaan doen, want dit accepteer ik niet. Dit is mensonterend. Emotie is prima, maar dit wordt persoonlijk. Ik heb dit nog nooit meegemaakt."

Voorzitter Ron Jansen van Laakkwartier sprong tijdens de opstootjes tussen de vechtende fans en kreeg bijna een klap. "Gelukkig was ik zelf net iets sneller", zegt hij. Jansen hield er 'bloedspetters op zijn witte polo aan over'. Collega-voorzitter Eric Hoekman van 's-Gravendeel biedt zijn excuses aan en zegt zich diep te schamen voor de uitlatingen en bedreigingen van de eigen fans. "Dit is de onderkant van de maatschappij. Ik bied mijn excuses aan alles en iedereen aan, want wij zijn als vereniging beter dan dit."