Sjaak Swart heeft lijstje gemaakt voor Sven Mislintat: 'Wat daar allemaal op staat?'

Sjaak Swart pleit voor de oprichting van een scoutingscommissie bij Ajax. Hijzelf en drie andere oud-spelers zouden daarin moeten plaatsnemen. Het idee achter deze scoutingscommissie is om Ajax te helpen voorkomen miskleunen te maken op de transfermarkt.

"Het lijkt me een goed idee als Ajax een scoutingcommissie aanstelt van een kwartetje oud-spelers", zegt Swart in gesprek met Ajax Life. "Jongens als Frank Rijkaard, dan noem ik mezelf ook, Marco van Basten en nog iemand. Wij vormen dan een commissie die meebepaalt bij het aantrekken van spelers. Wij zullen ons niet zo snel vergissen met spelers, zoals afgelopen zomer is gebeurd."

Ajax heeft in de ogen van Swart een jaar geleden veel fouten gemaakt op transfergebied. De Amsterdammers betaalden een hoop geld voor onder meer Steven Bergwijn, Calvin Bassey, Brian Brobbey en Owen Wijndal, die de hoge verwachtingen allemaal niet waarmaakten. "Het mag niet zo zijn dat er verkeerde spelers komen. Tuurlijk, eentje die het niet redt, dát kan. Al mag dat bij een club als Ajax eigenlijk ook niet, vind ik. Maar zeker geen vier of vijf, zoals nu", aldus Swart.

Met Branco van den Boomen trok Ajax onlangs de eerste versterking van het nieuwe seizoen aan. Het ligt in de lijn der verwachting dat er nog veel meer spelers worden aangetrokken. Swart heeft zijn lijstje met potentiële aanwinsten al klaarliggen voor directeur voetbalzaken Sven Mislintat. "Wat daar allemaal op staat? Dat houd ik voor onszelf."