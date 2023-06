Sjoerd Ars komt met verhaal over Burak Yilmaz tijdens Feyenoord-uit: 'Daar heeft hij toen voor gezorgd'

Burak Yilmaz was afgelopen jaar de blikvanger in het elftal van Fortuna Sittard. Aanvankelijk was het een behoorlijke verrassing dat een speler met zo’n staat van dienst naar de Eredivisie kwam. Sjoerd Ars, scheidend technisch directeur van Fortuna, blikt in een uitgebreid interview met Voetbal International terug op de periode waarin de Turkse sterspeler actief was bij de club en geeft zijn eindconclusie over de samenwerking.

Volgens velen voelde Yilmaz zich groter dan de club. Ars gaat in op deze kwestie. “Ik kan me die aanname goed voorstellen. Maar zo gek is dat ook niet, als je bedenkt wat voor staat van dienst hij in zijn loopbaan heeft opgebouwd”, begint Ars, die toegeeft dat hij en zijn collega’s ook ooit niet wisten wat ze met bepaalde social media uitlatingen van Yilmaz moesten. “Daardoor konden wij niet altijd pro-actief communiceren en moesten wij soms ook gissen wat hij ermee bedoelde. Tegelijkertijd is het niet gek dat het bij hem anders werkte dan de rest”, gaat de oud-spits verder.

Enkele weken geleden kondigde Yilmaz zijn afscheid als prof aan. “Toen ik nadacht over stoppen met voetballen, vroeg een verdwaalde journalist er een keertje naar. Bij hem ging het er op een gegeven moment dag in dag uit over, en de Turkse media volgde alles op de voet”, vertelt Ars, die achteraf niet heel positief terugkijkt op de samenwerking met Yilmaz. “Ik denk dat het al met al geen gelukkig huwelijk was. Daar hoeven we ook niet omheen te draaien. Het is er niet van geworden wat wij en hij, en de supporters, ervan hadden verwacht.”

Feyenoord-uit

Desondanks kan Ars ook positieve punten halen uit de samenwerking met de Turkse voetballer. “Nu weet half Turkije van Fortuna af. En hij heeft echt wel een bepaalde winnaarsmentaliteit teweeggebracht in het team”, stelt Ars, waarna hij vervolgens het uitduel met Feyenoord als voorbeeld pakt. “Voorheen gingen we toch vaak onbewust richting een topclub met een gevoel van: schade beperken en terug. Burak zorgde voor een andere mindset, meer bravoure en we speelden in De Kuip bijvoorbeeld heel verdienstelijk gelijk”, stelt de oud-goaltjesdief.