Slot verklaart 'lage' transfersom van Kökcü: 'Dát is een cruciaal verschil met Ajax'

Feyenoord-trainer Arne Slot snapt dat de transfersom van aanvoerder Orkun Kökcü wellicht minder hoog uitvalt dan velen op voorhand hadden verwacht. De middenvelder maakte voor 25 miljoen euro met vijf miljoen euro aan bonussen de overstap naar Benfica en dat was lager dan door velen op voorhand werd ingeschat.

De oefenmeester haalt aan dat voor de komst van Slot de duurste transfer in een langere periode Crysencio Summerville was voor slechts 1,2 miljoen euro. “Dus dat we nu ontevreden zijn met een bedrag van dertig miljoen euro, is eigenlijk opmerkelijk. De vergelijking met andere clubs gaat eigenlijk altijd mank”, doelde Slot bij ESPN desgevraagd op de bedragen die rondgaan bij Ajax, dat over het algemeen meer geld ophaalt voor spelers.

Dat is logisch, stelt Slot. “Zij hebben zichzelf al meerdere jaren zeer goed gepresenteerd in de Champions League. Volgens mij is dat een cruciaal verschil in de interesse van clubs”, zei de oefenmeester. “Als wij volgend jaar, wanneer we het heel goed doen in de Champions League, nog steeds structureel achterlopen op Ajax. Dán zal de kritiek gerechtvaardigd zijn”, benadrukte Slot. “Twee jaar geleden was 1,2 miljoen euro een enorme verkoop voor Feyenoord met Summerville. Dus dertig miljoen euro is een heel mooi bedrag.”

Bij RTV Rijnmond geeft Slot aan vooral te balen dat het bedrag van dertig miljoen euro voor Kökcü niet in z’n geheel geïnvesteerd kan worden. “Al de pijn van de jaren ervoor is nog niet verdrongen. Ik vind het jammer, niet alleen voor mezelf maar ook voor de Feyenoord-supporter, dat de transfersom voor Orkun niet een-op-een terug geïnvesteerd kan worden”, zei Slot.

Transfers Feyenoord

Met Ramiz Zerrouki en Thomas van den Belt werden er weliswaar al twee aankopen gedaan door Feyenoord, maar daar zal het niet bij blijven. Sebastian Szymanski komt mogelijk wederom naar De Kuip. “Of dat kan en in welke vorm is iets dat nu uitgezocht moet worden. Wij zijn hartstikke tevreden met hem, maar hij staat onder contract bij een andere club.” Een nieuwe periode van Oussama Idrissi is minder snel aan de orde. “Uitgesloten is het niet, maar het is niet iets wat op dit moment speelt”, deelde Slot over de buitenspeler.

Dat het verder nog wachten is op versterkingen, is vervelend, maar niet onoverkomelijk. "Ik had graag gezien dat die nieuwe spelers er waren. (…) Maar je hele elftal nu al bij elkaar hebben is bijna een utopie. Dat zie je nergens, dus ook niet bij ons”, was de oefenmeester ook realistisch. De eerste training van de Rotterdammers staat gepland voor volgende week dinsdag.

