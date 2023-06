Sparta geeft droomseizoen na slijtageslag tegen Utrecht nog één extra hoofdstuk

Het droomseizoen van Sparta gaat nog één extra hoofdstuk krijgen. De ploeg van Maurice Steijn trok na een slijtageslag tegen FC Utrecht uiteindelijk na strafschoppen aan het langste eind. De wedstrijd eindigde in eerste instantie in een 0-1 overwinning voor Utrecht, waardoor de stand over twee wedstrijden gelijk was. Na penalty’s verzekerden de Rotterdammers zichzelf uiteindelijk voor een finaleplaats tegen FC Twente. Zoals zo vaak dit seizoen, werd Nick Olij de held voor zijn ploeg.

Sparta stapte in het heenduel als winnaar van het veld. De Rotterdammers mochten daar met name doelman Olij voor bedanken. De keeper maakte een aantal zeer gevaarlijke schoten van Utrecht onschadelijk en zodoende eindigde een wedstrijd – waarin Utrecht velen malen sterker was – in 1-2. Op het eigen Kasteel hoopte Sparta dat deze overwinning voldoende was om een finaleplaats tegen FC Twente in de wacht te slepen. De ploeg van Maurice Steijn kon in de beginfase al een ontzettend grote stap in die richting zetten. Nadat Younes Namli zijn scherpe voorzet op de paal zag belanden, was daar in de rebound Tobias Lauritsen die eveneens het houtwerk raakte. Het was een klein wonder dat Utrecht overleefde. In het restant van de eerste helft deden beide ploegen het, op wat kleine gelegenheden na, rustig aan.

Veel pech voor Sparta: de bal gaat er niet in... 🤯#spautr — ESPN NL (@ESPNnl) June 4, 2023

FC Twente walste eerder de dag over sc Heerenveen en kon dus met de benen omhoog gaan kijken naar wie de tegenstander wordt in de finale. De Tukkers zullen in ieder geval niet echt onder de indruk zijn geraakt van het spel van beide ploegen. Na 55 minuten werden die kijkers in ieder geval wakker zijn geschud, toen Sparta op voorsprong leek te komen via Vito van Crooij. In de aanloop naar het doelpunt had Shurandy Sambo echter een lichte overtreding gemaakt, waardoor scheidsrechter Jochem Kamphuis de treffer afkeurde. Zo bleef de wedstrijd spannend met nog dik een half uur te gaan.

Terecht of niet? Doelpunt van Sparta afgekeurd door VAR 🖥️#spautr pic.twitter.com/lOjJ7oAh5E — ESPN NL (@ESPNnl) June 4, 2023

Onder meer Bas Dost werd in de ploeg gebracht door Utrecht-trainer Michael Silberbauer als extra aanvaller, maar ook met de boomlange spits lukte het de ploeg maar amper tot aan kansen te komen. Volgens de eeuwenoude voetbalwetten komt dat ene kansje er altijd nog. En jawel, uit het niets was daar Nick Viergever die beide ploegen over twee wedstrijden weer op gelijke hoogte bracht. De treffer gaf Utrecht vleugels, want vlak daarna was Taylor Booth ontzettend dichtbij de 0-2. Olij zorgde met er met een fraaie redding voor dat er een verlenging kwam in Rotterdam.

Sparta was de ploeg die in de verlenging op jacht ging naar de winnende treffer, maar slaagde er via twee kansen van Van Crooij en Jonathan de Guzman niet in om Vasilios Barkas te passeren. Aan de andere kant waren Dost en Can Bozdogan dichtbij namens Utrecht. Het verlossende doelpunt kwam er uiteindelijk niet, en zodoende moesten strafschoppen voor de beslissing gaan zorgen.

Beide ploegen volgden in de strafschoppenserie niet het foute voorbeeld wat VVV-Venlo een dag geleden had gegeven. Veel strafschoppen werden benut, totdat Olij de held werd. De Sparta-goalie keerde de vijfde penalty van Mike van der Hoorn en bezorgde Sparta daardoor een plekje in de finale van de play-offs.