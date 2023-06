Sparta Rotterdam doet verrassende zaken en plukt vierde zomeraanwinst weg bij FC Barcelona

Sparta Rotterdam heeft de selectie voor het nieuwe seizoen versterkt met Sergi Rosanas Moragas. De 22-jarige Spanjaard komt transfervrij over van FC Barcelona en tekent voor twee seizoenen op Het Kasteel. In die overeenkomst is een optie om nog eens twee jaar met elkaar door te gaan.

Rosanas is een rechtervleugelverdediger, die zijn jeugdopleiding genoot bij Barcelona. Een debuut in het eerste elftal van de Catalanen zat er echter niet in. Wel speelde de talentvolle verdediger in het B-team, dat uitkomt op het derde niveau van Spanje. In het verleden speelde Rosanas ook jeugdinterlands voor Spanje. Namens Sparta is technisch directeur Gerard Nijkamp erg blij met de entree van de Zuid-Europeaan.

"Sergi is een rechtsback met een goede techniek, die zowel aanvallend als verdedigend sterk is. Als achtjarige stroomde hij in bij de jeugdopleiding van Barcelona, die hij volledig doorliep en waar hij veertien jaar speelde. Een doorbraak hier bleef uit, maar wij zien in hem een speler die op termijn op Eredivisieniveau van waarde kan zijn en concurrent kan zijn voor de rechtsbackpositie", aldus Nijkamp op de website van Sparta.

Rosanas zet volgende week voet op Nederlandse bodem. "Momenteel is hij nog in Spanje, volgende week zal hij naar Nederland komen en we kijken ernaar uit hem hier te ontvangen", voegde Nijkamp nog toe. Sparta heeft inmiddels al vier spelers aangetrokken voor het eerste elftal. Eerder kwamen Saïd Bakari (RKC Waalwijk), Pelle Clement (RKC Waalwijk) en Django Warmerdam (FC Utrecht) al naar Rotterdam-West. Koki Saito wordt nog een jaar gehuurd van Lommel SK.