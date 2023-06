Duitsland, Portugal en Brazilië verzorgen heerlijke avond vol interlandvoetbal

Aan het begin van iedere dag brengt FCUpdate.nl haar eigen spoorboekje. Met een handig overzicht brengen we in kaart wat het nieuws van de dag gaat worden, welke specials er online komen, welke duels er op het programma staan en wat voor voetbal op televisie komt. Dit is wat je allemaal kunt verwachten op dinsdag 20 juni.





Wedstrijden

Duitsland – Colombia (20.45 uur)

De Duitsers hoeven geen kwalificatiewedstrijden te spelen, omdat het land het EK aankomend jaar organiseert. Daarom speelt het Duitse elftal veel oefenwedstrijd en ditmaal tegen Colombia. In de laatste twee oefenwedstrijd heeft die Mannschaft niet weten te overtuigen, want tegen Oekraïne werd het 3-3 en tegen Polen werd er met 1-0 verloren. Colombia speelde vrijdag tegen Irak en wist daar maar met 1-0 van te winnen. De laatste keer dat beide landen elkaar troffen was in 2006 en toen werd het 3-0 voor Duitsland. Kan het Duitse elftal dan eindelijk weer een keer goed resultaat neerzeten of gaat Colombia er met de overwinning vandoor?

IJsland – Portugal (20.45 uur)

Portugal is goed bezig in de poule en staat na drie wedstrijd op negen punten en heeft nog geen doelpunten tegen gehad. IJsland presteert nog niet heel goed in deze poule, want tegen Bosnië-Herzegovina en Slowakije werd verloren. De IJslanders moeten eigenlijk winnen om nog een rol te kunnen spelen in de plaatsing voor het EK, maar dan moet het wel de grote favoriet in de kwalificatiepoule verslaan. Sinds het WK is Portugal al ongeslagen. Kan IJsland voor een stunt zorgen in eigen land of wordt het een formaliteit voor Portugal?

Artikel gaat verder onder video

Brazilië – Senegal (21.00 uur)

In Lissabon staat een wedstrijd op het programma tussen de nummer twee van Zuid-Amerika en de nummer één van Afrika. Brazilië won zaterdag nog overtuigend van Guinee en kan met deze oefenwedstrijden met een goed gevoel toewerken naar de WK-kwalificatie in september. Senegal speelde zaterdag gelijk tegen Benin en wil tegen de Brazilianen het gelijk in de strijd om kwalificatie voor de Afrika Cup rechtzetten. In de laatste ontmoeting in 2019 werd het nog 1-1 tussen beide landen. Kan Senegal stunten in Portugal of wint Brazilië en gaat het met een goed gevoel de vakantie in?





Voetbal op tv

20.00 uur: Ziggo Sport Switch, Ziggo Sport – live switchen tussen alle EK-kwalificatieduels

20.45 uur: Duitsland – Colombia, RTL Duitsland – live verslag van het vriendschappelijke duel

20.45 uur: Estland – België, Ziggo Sport Voetbal – live verslag van het EK-kwalificatieduel

20.45 uur: IJsland – Portugal, Ziggo Sport Tennis – live verslag van het EK-kwalificatieduel

22.30 uur: Guadeloupe – Guyana, ESPN – live verslag van het Gold Cup-duel