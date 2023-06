Steijn verrast door Ajax-interesse en reageert op kritische reacties: 'Dat snap ik wel, maar ik sta wel voor andere dingen'

Maurice Steijn is zojuist officieel voorgesteld als nieuwe hoofdtrainer van Ajax. De oefenmeester loodste Sparta Rotterdam in het afgelopen seizoen naar een zeer knappe zesde plaats en moet met ingang van volgend seizoen de onttroonde landskampioen weer aan het voetballen krijgen. Steijn moet eerlijk bekennen dat hij ‘verbaasd’ was dat de Amsterdammers in hun zoektocht naar een nieuwe trainer bij hem aanklopten.

Peter Bosz leek de ideale kandidaat om John Heitinga op te volgen bij Ajax, maar het werd eigenlijk al snel duidelijk dat hij geen optie was. De oud-trainer van de Amsterdammers tekende begin deze week een meerjarig contract bij PSV. Directeur voetbalzaken Sven Mislintat voerde in de voorbije weken wel gesprekken met Kjetil Knutsen, maar de Noor besloot uiteindelijk niet in te gaan op de interesse vanuit Amsterdam. Steijn deed dat wel. Ajax maakte zijn aanstelling woensdagmorgen wereldkundig en een paar uur later schoof hij aan voor zijn eerste persconferentie als nieuwe trainer van de recordkampioen.

Artikel gaat verder onder video

“Ik had niet verwacht dat Ajax dit jaar bij mij uit zou komen. Een aantal weken geleden is het eerste contact gelegd en dan voer je goede gesprekken. Dan weet je dat je een van de kandidaten bent, gaat het meer leven en krijg je er een steeds beter gevoel bij”, zei Steijn, die werd vergezeld door Mislintat. Steijn vertelde dat Ajax een shortlist had met een aantal kandidaten. “Daar heeft Sven mee gesproken en uit die kandidaten ben ik gekozen na meerdere gesprekken met Sven, maar ook met Edwin van der Sar nog, Klaas-Jan Huntelaar en Jan van Halst erbij.” Afgelopen zondag, een paar uur na de laatste wedstrijd van Steijn als trainer van Sparta, kwamen de eerste berichten over de interesse van Ajax naar buiten. De reacties waren allesbehalve positief.

Een paar dagen later lijken de meeste Ajacieden te zijn bijgedraaid, al begrijpt Steijn dat niet iedereen enthousiast is. “Ik ben geboren in Den Haag, heb geen Ajax-DNA en geen Champions League gespeeld. Dat snap ik allemaal wel, maar ik sta wel voor een aantal andere dingen. Er zijn een aantal coaches voor mij geweest die in dezelfde situatie zijn begonnen en die ook heel succesvol zijn geweest. Aan die coaches houd ik mij erg vast.” Steijn staat voor een zware kluif in Amsterdam. Ajax greep in het afgelopen seizoen niet alleen naast de landstitel, maar verloor ook de tweede plek aan PSV. “Mijn plan is om met Ajax het hoogste na te streven. Dat is met Ajax kampioen worden en weer aanhaken bij de Europese top. Dat is het plan en daar gaan we met z’n allen heel hard voor werken.”