Steven Berghuis weet nu al dat hij bijna 10 procent van het nieuwe seizoen mist

Steven Berghuis is akkoord gegaan met een schikkingsvoorstel van de aanklager betaald voetbal van drie wedstrijden schorsing, waarvan één voorwaardelijk. Dat voorstel kreeg hij omdat hij na afloop van de wedstrijd tussen FC Twente en Ajax een slaande beweging naar een supporter maakte.

Berghuis kreeg het schikkingsvoorstel voorgelegd omdat de aanklager betaald voetbal zijn gedrag in strijd met de gedragsreglementen vindt en hij het betaald voetbal en de voetbalsport in het algemeen in diskrediet heeft gebracht. In het voorstel werd meegenomen dat Berghuis als speler een voorbeeldfunctie heeft, maar ook werd geprovoceerd door 'grove beledigende uitlatingen'.

Omdat de 31-jarige Berghuis akkoord is gegaan met het voorstel, mist hij de eerste drie wedstrijden van het nieuwe seizoen. Dat is inclusief een schorsing die hij heeft gekregen omdat hij in de uitwedstrijd tegen Twente zijn vijfde gele kaart van het seizoen kreeg.