Stevens adviseert Heitinga: 'Neem een ervaren assistent mee bij je volgende stap'

Huub Stevens vindt dat John Heitinga bij zijn volgende club weer een ervaren assistent moet nemen. De oud-trainer vindt dat Ruud van Nistelrooij dit niet hoeft te doen. Beide trainers zijn volgend jaar niet te bewonderen als trainer van Ajax en PSV, maar volgens Stevens hebben de clubs de kwaliteiten van de oefenmeesters niet onderschat.

Van Nistelrooij kondigde een halve week voor het einde van de competitie zijn afscheid aan bij PSV. De trainer wilde niet meer op deze voet verder en vertrok bij de Eindhovenaren, ondanks de behaalde Johan Cruijff Schaal en de KNVB Beker. Heitinga werd in februari de opvolger van de ontslagen Alfred Schreuder, maar kreeg een aantal dagen na de laatste competitiewedstrijd te horen dat Ajax niet doorging met de oud-international. De Amsterdammers werden derde en behaalden geen prijs.

“Dit is een smetje”, zegt Stevens in het Algemeen Dagblad over de situatie van Heitinga en Van Nistelrooij. “Maar vergis je niet: dat smetje kan ook rijkdom worden.” Beide trainers begonnen eigenlijk aan een grote club, maar dat is niet altijd handig. “Dat verschilt denk ik per trainer”, geeft de oud-trainer van onder meer PSV, Schalke 04 en PAOK Saloniki aan. “Slechts enkelen kunnen dit aan, maar voor de meesten is de weg van de geleidelijkheid veel verstandiger.”

Ajax en PSV gooiden de twee jonge trainers gelijk voor de leeuwen, maar Stevens denkt niet dat de clubs de oefenmeesters hebben onderschat. “Anders hadden ze er geen ervaren assistent naast gezet. Dat was niet zonder reden. En ik denk dat Van Nistelrooij nu, na een jaar PSV, misschien geen assistent meer nodig heeft. Heitinga zou ik dat nog wel adviseren bij zijn volgende stap.”