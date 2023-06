Streuer vond FC Twente beter voetballen dan Ajax, PSV en AZ

FC Twente eindigde dit seizoen als vijfde in de Eredivisie, maar speelde in de ogen van technisch directeur Jan Streuer samen met kampioen Feyenoord het beste voetbal. Na de overwinning op Sparta Rotterdam (1-0) in de finale van de play-offs om Europees voetbal bedankte Streuer de afzwaaiende trainer Ron Jans en zijn spelers voor het goede veldspel.

"We zijn jullie zeer dankbaar wat jullie hebben laten zien", zei Streuer richting Jans en diens assistenten. "Jullie hebben rust gebracht in de groep. Het is twintig jaar geleden dat hier een trainer is geweest die er langer dan twee jaar zat. Jij hebt het drie jaar volgehouden en bent zelf opgestapt. We hebben geweldig gevoetbald, de speelstijl was ontzettend goed, met druk zetten en vermaak voor het publiek. Jullie hebben alles geboden wat mogelijk is."

Artikel gaat verder onder video

De spelers kregen ook de nodige complimenten. "Degenen die het moeten uitvoeren, zijn de spelers. Die hebben er een geweldig seizoen van gemaakt. De spelers hebben alles laten zien wat wij verwachtten, met name in de thuiswedstrijden was het echt top. Ik denk dat jullie nog niet eens weten hoe goed jullie zijn. Jullie zijn allemaal echt heel goed." Streuer vond dat Twente beter voetbalde dan ploegen als AZ, Ajax en PSV, die hoger eindigden. "Wij hebben met Feyenoord dit seizoen het beste voetbal laten zien in de Eredivisie en daar mag je trots op zijn."

In het bijzonder werd Ramiz Zerrouki uitgelicht. De middenvelder verkast in de zomer naar Feyenoord. "Ramiz heeft hier geweldige dingen laten zien. Hij heeft zich ontwikkeld in de afgelopen drie jaar van een speler die nog niet in een eerste elftal had gespeeld tot international van Algerije. Hij was een van onze beste spelers en daarna verdiende hij een transfer naar Feyenoord", zei Streuer. "We hebben het hem nog even moeilijk gemaakt, maar hij wilde graag de volgende stap maken. Het is je van harte gegund en ik ben heel blij voor je dat je deze stap hebt gemaakt. Vooral ook de manier waarop jij na de teleurstelling dat de transfer twee keer niet doorging, toch als een echte prof bent blijven spelen."