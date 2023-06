'Ten Hag heeft Inter-duo op de korrel, slecht nieuws voor Malacia'

Volgens Italiaanse en Engelse media heeft Erik ten Hag twee spelers van verliezend Champions League-finalist Inter op de korrel. De Nederlandse trainer zou met Manchester United in de markt zijn voor zowel Nicolo Barella als Federico Dimarco. De eventuele komst van die laatste zou vervelende gevolgen kunnen hebben voor Tyrell Malacia.

Barella (26) ligt nog tot medio 2026 vast bij Inter, waardoor de club een flinke transfersom voor hem zou kunnen vragen. Volgens La Gazzetta dello Sport zou Ten Hag minimaal 80 miljoen euro op tafel moeten leggen om de middenvelder naar Old Trafford te kunnen halen. Ook Newcastle United zou recent een lijntje naar hem hebben uitgegooid, maar zou een 'nee' van de speler zelf te horen hebben gekregen.

Ook Dimarco (25) zou op het verlanglijstje van Ten Hag staan. De linksback scoorde afgelopen zondag nog de 0-1 voor Italië tegen Oranje in de troostfinale van de Nations League. Volgens The Independent krijgt Ten Hag wel pittige concurrentie in de strijd om de handtekening van Dimarco: ook Real Madrid zou hem nadrukkelijk volgen.

Malacia

De komst van Dimarco zou ruimte maken voor Luke Shaw om vaker in het centrum van de defensie te opereren, een positie waar hij afgelopen seizoen al met succes door Ten Hag werd geposteerd. Voor Tyrell Malacia lijkt de interesse in de Italiaan echter minder goed nieuws; de voormalig Feyenoorder fungeerde afgelopen seizoen als stand-in voor Shaw maar lijkt er dus een geduchte concurrent bij te krijgen.