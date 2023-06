Ten Hag krijgt complimenten: 'Hij heeft me naar een hoger niveau getild'

Luke Shaw is Erik ten Hag erg dankbaar en zegt dat de manager belangrijk is geweest voor zijn loopbaan in de voetballerij. Onder de Nederlandse trainer is de Engels international weer volledig opgebloeid en kan hij ook op meerdere posities uit de voeten.

Dit seizoen kwam Shaw tot 47 optredens in het shirt van Manchester United en dat kwam mede door de positiewisseling. Lisandro Martínez viel uit dit seizoen en de Engelsman kreeg de voorkeur boven aanvoerder Harry Maguire. “De manager heeft graag een linksbenige centrale verdediger”, zegt Shaw tijdens een persmoment. “Het zit in zijn filosofie en de manier waarop hij wil spelen. Ik speelde één wedstrijd op die positie en dat beviel hem wel.”

Artikel gaat verder onder video

Daar is Shaw Ten Hag ook enorm dankbaar voor. “De coach heeft me echt geholpen. Hij heeft me naar een hoger niveau getild. Hij pusht me elke dag en dat is wat ik nodig heb om me te blijven verbeteren.”

Er gaan veel geruchten rond over mogelijk nieuwe aankopen voor Manchester United volgend seizoen. Harry Kane, Mason Mount en Declan Rice staan op het lijstje van Ten Hag om volgend seizoen naar Manchester te halen. Shaw wil wel helpen. "Ik ben zeer toegewijd aan deze club en ik zal er alles aan doen om de juiste spelers proberen te overtuigen waarvan ik weet dat de manager ze leuk zal vinden en die ons team zullen verbeteren. Het is slechts een kwestie van tijd voordat we vechten voor de grote trofeeën."