Ten Hag wil profiteren van transfervrije status van 'veeleisende' middenvelder

Manchester United wil deze zomer een nieuwe poging gaan wagen om Adrien Rabiot vast te leggen. Dat meldt The Ahtletic. Vorig jaar waren The Mancunians ook al geïnteresseerd, maar destijds zat de Franse middenvelder met zijn salariseisen te hoog in de boom.

Volgens het Engelse medium heeft Manchester United inmiddels contact opgenomen met het management van Rabiot, die transfervrij op te pikken is. Dat maakt het vastleggen van de Fransman een stuk aantrekkelijker voor United, al zal het net als vorige zomer ongetwijfeld opnieuw tegen de hoge salariseisen van de 28-jarige voetballer aanlopen.

Erik ten Hag wil de ervaren middenvelder in ieder geval graag aan zijn selectie toevoegen en kan Rabiot nu ook Champions League-voetbal aanbieden. De Fransman heeft ook de mogelijkheid om zijn contract bij Juventus te verlengen, maar komt door de puntenstraf die Juventus dit seizoen kreeg niet uit in het miljardenbal.

Rabiot, die dit seizoen tot acht doelpunten kwam in 32 competitiewedstrijden voor Juventus, is niet de enige kandidaat voor vacante positie op het middenveld. Ook Brighton & Hove Albion-speler Moisés Caicedo zou op het verlanglijstje staan, maar zijn komst lijkt ingewikkelder te zijn door de enorme belangstelling die er voor hem is.