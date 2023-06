Transfernieuws uit Eindhoven: PSV verliest talentvolle verdediger aan Engelse cultclub

PSV verliest de talentvolle verdediger Jenson Seelt aan het Engelse Sunderland AFC. De twintigjarige Edenaar gaat aan de slag op het tweede niveau van Engeland. PSV ontvangt naar verluidt een transfersom van twee miljoen euro voor de sterkhouder van Jong PSV.

Onder meer het Eindhovens Dagblad, Voetbal International en Fabrizio Romano kwamen vrijdagmiddag met het nieuws over Seelt. Niet veel later kwam Sunderland zelf met de bevestiging. De voormalig jeugdspeler van NEC Nijmegen gaat een contract voor vijf seizoenen tekenen in het Stadium of Light. Daar krijgt Seelt de kans om tijdens thuiswedstrijden te spelen voor een kleine 50.000 toeschouwers. Sunderland komt na de zomer uit in de Championship.

Het lukte the Black Cats namelijk niet om via de play-offs te promoveren naar de Premier League. Het reguliere seizoen werd besloten op de zesde plaats van de ranglijst. Seelt speelde op zijn beurt 33 wedstrijden namens Jong PSV in de Keuken Kampioen Divisie. Daarin was hij goed voor vier doelpunten en een assists. De beloften uit Eindhoven eindigden uiteindelijk op de veertiende plaats.

Nu kiest hij dus niet voor een kans bij PSV, waar hij nog tot medio 2024 onder contract stond. Twee jaar geleden maakte hij onder toenmalig trainer Roger Schmidt zijn debuut in het eerste elftal van de Eindhovenaren. Bij Sunderland treedt hij in de voetsporen van negen Nederlanders. Onder meer Boudewijn Zenden, Patrick van Aanholt en Jeremain Lens speelden in het verleden voor de club.