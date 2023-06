Transferstrijd barst los: clubs hopen te profiteren van situatie bij PSV

Stade Rennais mengt zich in de strijd om de handtekening van Isaac Babadi, zo melden bronnen rond de speler aan het Eindhovens Dagblad. De achttienjarige aanvaller van PSV ligt goed in de markt. Brentford heeft zijn pijlen ook gericht op Babadi, terwijl veel andere teams naar hem hebben geïnformeerd. De eerste biedingen worden snel verwacht.

Babadi wordt vanwege zijn contractstatus omschreven als interessante prooi. De verbintenis van de jonge aanvaller in het Philips Stadion loopt over een jaar namelijk af. PSV wil de samenwerking met Babadi graag verlengen, maar de club en speler hebben vooralsnog geen overeenstemming bereikt over een verlenging van het contract.

Brentford en Stade Rennais zouden één miljoen euro willen betalen voor Babadi, die nog geen enkele wedstrijd speelde in het eerste elftal van PSV. Het is wel de bedoeling dat de aanvaller in de voorbereiding aansluit bij de A-selectie. Bij PSV ziet men potentie in Babadi, die volgens de technische mensen binnen de club ook nog wel veel ontwikkelpunten heeft. De aanvaller wil graag bij PSV blijven, maar heeft behoefte aan 'contractuele duidelijkheid' en wil bovendien structureel naar de hoofdmacht.

Hoewel Babadi nog geen enkele wedstrijd in het eerste elftal van PSV speelde, kwam hij wel dertig keer namens Jong PSV uit in de Keuken Kampioen Divisie. Daarin was de talentvolle aanvaller, die op de positie van linksbuiten het beste uit de voeten kan, goed voor vijf doelpunten en vier assists.