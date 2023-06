Transferweekje: steeds meer rumoer rond Ajax, Feyenoord en PSV

Nog even en de transfermarkt opent zijn deuren. Wat staat ons de zomerse transferperiode te wachten? Een overzicht van de meest aannemelijke, terugkerende geruchten en verhalen van de afgelopen zeven dagen uit binnen- en buitenland.

Ajax gaat op zoek naar nieuwe hoofdtrainer

Er is deze week meer duidelijkheid gekomen over de trainerspositie bij Ajax. John Heitinga, die begin dit jaar het stokje overnam van Alfred Schreuder, staat volgend seizoen niet meer voor de groep. Directeur voetbalzaken Sven Mislintat gaat op zoek naar een meer ervaren coach. Er zijn twee namen die op dit moment nadrukkelijk rondzingen in de Johan Cruijff ArenA: die van Peter Bosz en Kjetil Knutsen. Met de zaakwaarnemer van Knutsen is inmiddels contact opgenomen. Knutsen is een 54-jarige Noorse trainer die de laatste seizoenen veel indruk heeft gemaakt bij Bodø/Glimt. De transfervrije Bosz wordt ook genoemd bij PSV. Het feit dat hij donderdag werd gefotografeerd bij restaurant Mt. Everest in Eindhoven, voedt de geruchten.

Strijd om PSV'er Xavi Simons gaat losbarsten

Xavi Simons kende een uitstekend eerste seizoen bij PSV en wil dolgraag de Champions League in. Dat zou bij PSV kunnen, mochten de Eindhovenaren erin slagen het hoofdtoernooi te bereiken. Inmiddels staat de aanvaller er ook goed op in het buitenland. Simons kan voor twaalf miljoen euro terug naar Paris Saint-Germain, maar moet dat dan wel zelf willen. Een stap naar Engeland is volgens Voetbal International en het Eindhovens Dagblad ook een optie. Simons wordt gelinkt aan meerdere clubs uit de Premier League, waaronder Arsenal. PSV wil het huidige contract van de smaakmaker, die nog tot medio 2027 vastligt, op zijn beurt graag openbreken. Dan zal de bewuste PSG-clausule hoe dan ook worden geschrapt.

Messi gaat knoop over zijn toekomst doorhakken

Lionel Messi is bezig aan zijn laatste weken als speler van Paris Saint-Germain. Hoofdtrainer Christophe Galtier maakte bekend dat de Argentijn deze zomer op zoek gaat naar een nieuwe uitdaging. De knoop over zijn volgende bestemming moet de 35-jarige superster nog wel doorhakken. FC Barcelona zou het clubicoon dolgraag nog een jaar in het Camp Nou aan het werk willen zien, maar heeft te maken met de financiële regels van LaLiga. Daarom zou het een optie zijn dat Inter Miami hem zou verhuren aan Barcelona, meldt L'Équipe. Daarna zou Messi definitief aan de slag gaan in de Verenigde Staten. Daarnaast heeft de kleine dribbelaar nog altijd een riante aanbieding van Al-Hilal uit Saoedi-Arabië op zak.

Karim Benzema kan Madrid verlaten voor de zandbak

Er dreigt deze zomer een einde te komen aan het tijdperk Karim Benzema bij Real Madrid. De spits heeft zijn aflopende contract nog altijd niet verlengd, al ligt er wel al een tijdje een nieuwe verbintenis voor de Fransman klaar. Een contractaanbieding uit Saoedi-Arabië zou de ervaren spits echter aan het twijfelen hebben gebracht. Benzema kan naar verluidt een jaarsalaris van 100 miljoen euro opstrijken in de zandbak. De afgelopen dagen gingen de geruchten rond de doelpuntenmachine steeds alle kanten op. Het ene moment lijkt hij te vertrekken, het andere moment lijkt hij te blijven. Benzema heeft nog geen beslissing genomen, maar had wel een duidelijke boodschap. Er zal snel duidelijkheid volgen vanuit zijn kamp.

Feyenoord al bezig met opvolging van Orkun Kökçü

De kans is groot dat Feyenoord na de zomer verder moet zonder aanvoerder Orkun Kökçü. De middenvelder ziet het zelf wel zitten om een stap te maken en dus is men in Rotterdam-Zuid al bezig met een mogelijke vervanger. Dat zou zomaar eens Hugo Vetlesen kunnen worden. De 23-jarige middenvelder uit Noorwegen staat momenteel nog onder contract bij Bodø/Glimt. Volgens het Belgische medium Het Laatste Nieuws heeft Feyenoord concurrentie van Club Brugge. Bodø/Glimt wil naar verluidt zo'n 6,5 miljoen euro zien voor de middenvelder, die een interland voor Noorwegen achter zijn naam heeft staan. Het seizoen in Noorwegen is al in volle gang. Vetlesen was in acht wedstrijden goed voor twee doelpunten en twee assists.