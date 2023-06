'Tronstad verlaat Vitesse en gaat tekenen in Engeland'

Sondre Tronstad gaat Vitesse verlaten voor het Engelse Blackburn Rovers uit de Championship. De middenvelder beschikt bij de Arnhemmers over een aflopend contract en kan dus tekenen waar hij wil. De Noor heeft in totaal 3,5 jaar gespeeld in de Gelredome.

Dit seizoen speelde Tronstad 28 wedstrijden voor Vitesse en kwam hij twee keer tot scoren. Door deze prestaties kan de Noorse middenvelder naar Engeland verkassen en voor Blackburn Rovers gaan spelen. De 27-jarige heeft een akkoord bereikt en tekent voor drie seizoenen, meldt de Noorse journalist Stian André de Wahl.

Het is niet de eerste keer dat Tronstad gaat spelen in Engeland, want in 2016 speelde hij al eens voor Huddersfield Town. Dat werd geen groot succes, want de middenvelder heeft geen enkele minuut gespeeld in de Championship.

Naast Tronstad kondige Matus Bero ook al zijn afscheid aan bij Vitesse. Dat betekent dat de Arnhemmers goed moeten gaan zoeken naar een aantal nieuwe middenvelders. Dit zullen de enige twee spelers zijn die vertrekken, want ook Million Manhoef staat in de belangstelling van vele clubs.