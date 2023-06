Twente komt Tsjechische tegenvallers in slotfase te boven in play-off tegen Sparta

FC Twente en Sparta Rotterdam hebben ook in de derde onderlinge wedstrijd van dit seizoen gelijkgespeeld. De Tukkers zullen daarmee het meest tevreden zijn, want de gelijkmaker van Ramiz Zerrouki viel diep in blessuretijd. Ook Vaclav Cerny was opgelucht: hij gaf vlak na rust een strafschop weg die werd benut door Vito van Crooij en zag zijn Tsjechische landgenoot Michal Sadilek een paar minuten later een gele kaart pakken, waardoor hij de return moet missen vanwege een schorsing. Toch valt de schade na de late gelijkmaker mee: 1-1.

Uitblinkers die iets doms doen. Het overkwam eerder deze week Richairo Živković namens FC Emmen tegen Almere City FC, maar dat bleek niet de juiste leerschool voor andere aanvallers. Direct na de thee verdedigde Cerny – nog de grote man tegen sc Heerenveen – net iets te fanatiek mee op het moment dat Koki Saito naar binnen kapte en wachtte op het contact. Hoewel de Tsjech inhield, raakte hij de Spartaan wel en ging de bal ietwat gemakkelijk de op elf meter: Vito van Crooij faalde vanaf elf meter niet.

Artikel gaat verder onder video

Cerny was in het eerste bedrijf nog de man met de beste kans voor FC Twente, toen hij na een tien minuten naar binnen kwam en vanaf de rand van het zestienmetergebied kon schieten. De bal ging echter via de buitenkant van de paal naast en vijf minuten later werkte Sadilek een voorzet van diezelfde Cerny uit een volley nét naast. Het was voor de controleur de laatste wedstrijd dit seizoen waarin hij kon scoren, want direct na het openingsdoelpunt van Sparta in het tweede bedrijf ging de voormalig PSV’er op de bon.

Net als de strafschop was de overtreding niet heel zwaar, maar Sadilek kwam op het middenveld te laat en kreeg ietwat gemakkelijk geel voor die overtreding van arbiter Jeroen Manschot. Hij stond op scherp en zodoende moet de return in Enschede missen. Het zijn niet de enige zorgen die coach Ron Jans zal hebben richting het duel in de Grolsch Veste, want FC Twente toonde absoluut niet de vorm van de laatste weken in de Eredivisie en in de play-offs tegen sc Heerenveen.

Lees ook: Pleguezuelo neemt wraak op Sparta-assistent Rijsdijk

De Tukkers kwamen weliswaar tot ruim twee keer zoveel schoten als Sparta, maar het overgrote deel daarvan was ongevaarlijk en kwam van buiten het zestienmetergebied. De beste kansen waren na het openingsdoelpunt zelfs voor de Rotterdammers, die via een kopbal van Verschueren en schotje van Jonathan de Guzman heel dicht bij een tweede treffer waren. Ook het inbrengen van Sam Steijn tegen zijn vader en Ricky van Wolfswinkel had lang niet gewenste effect voor FC Twente, want Sparta - dat het ritme vakkundig uit het duel haalde - hield de rijen continu gesloten. Tot in de allerlaatste minuten, toen een voorzet werd gemist door de uitkomende Olij en Zerrouki alsnog de gelijkmaker kon binnenknikken: 1-1.

Na de twee gelijke spelen eerder dit seizoen in de onderlinge ontmoetingen eindigde ook de derde wedstrijd dus in een gelijkspel. FC Twente is normaliter in thuiswedstrijden wel ijzersterk, maar moet daarin wel een betere indruk maken dan het donderdagavond deed en mist het dus Sadilek. Donderdagavond was het wellicht ook ongelukkig met arbitrale beslissingen, maar was het spelniveau ook onvoldoende, ondanks het late punt. Worden de Tsjechische tegenvallers nog hersteld in de return?

Man van de wedstrijd: Kaito Saito

⏱️ Na 34 seconden in de tweede helft krijgt Sparta al een penalty, Vito van Crooij schiet raak 💥#spatwe pic.twitter.com/wuKvLxcJuY — ESPN NL (@ESPNnl) June 8, 2023

Echt een raadsel waarom VAR Alex Bos niet ingrijpt en de fout van Jeroen Manschot niet herstelt. In mijn optiek onterechte strafschop voor #Sparta. Cerny houdt in en Saito springt met twee benen op. #spatwe — Mike Verweij (@MikeVerweij) June 8, 2023