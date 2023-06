Mooie beelden: Pleguezuelo neemt wraak op Sparta-assistent Rijsdijk

Een opmerkelijk beeld voorafgaand aan de finale van de playoffs om Europees voetbal. FC Twente-verdediger Julio Pleguezuelo besloot nog even van de gelegenheid aan het bezoek bij Sparta gebruik te maken om wraak te nemen op assistent-trainer Jeroen Rijsdijk van de Rotterdamse club.

Op 23 april van dit jaar kreeg Rijsdijk in de blessuretijd een rode kaart na een incident met Pleguezuelo. Laatstgenoemde wilde bij de zijlijn haast maken, maar werd onderuitgetrokken door de assistent van Sparta-trainer Maurice Steijn. Ruim twee weken later kwam de Spanjaard daar dus nog even lachend op terug.