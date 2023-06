Twitteraars lachen zich suf om compleet verkeerde voorspelling van Valentijn Driessen

De voorspellingen van Valentijn Driessen komen niet altijd uit, zo is nog maar eens gebleken. Toen Mark van Bommel een jaar geleden werd aangesteld als trainer van Antwerp FC, voorspelde Driessen bij Vandaag Inside dat het project volledig zou mislukken. Zondag vierde Antwerp het kampioenschap van België en daarmee is de dubbel een feit.

"Dat wordt niks", dacht Driessen een jaar geleden. "Er zitten veel te veel Nederlanders. Stel je voor dat er bij AZ vijf Belgen zouden zitten. Dan denk je toch ook: waar gaat dat over? Als ze nou allemaal kwaliteit zouden hebben... Maar het zijn Andries Ulderink, John Stegeman, een fysio, een videoanalist en Marc Overmars. Of je moet heel veel geld hebben, anders is toch gegarandeerd een fiasco?" Het fragment wordt maandag gedeeld door het account van Vandaag Inside en zorgt voor hoongelach op Twitter.

Throwback: Valentijn verwacht weinig van Van Bommel bij Antwerp FC: ‘Dat wordt niks’ 😅#vandaaginside pic.twitter.com/2a20TxORm5 — Vandaag Inside (@vandaaginside) June 5, 2023

