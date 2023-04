Talenten van Antwerp lopen weg met Van Bommel: 'Wil met je werken'

Mandela Keita en Arthur Vermeeren zijn behoorlijk te spreken over hun coach Mark van Bommel. De spelers van Royal Antwerp zijn blij dat de trainer er is en vinden zijn manier van werken ‘zeker top’.

Dit seizoen gaat met ups en downs voor de ploeg uit Antwerpen, maar de laatste weken zijn er op de wedstrijd tegen Charleroi veel overwinningen geboekt. Van Bommel staat nu acht punten achter op KRC Genk, maar de play-offs moeten nog komen en daar worden de punten gehalveerd. Daar moeten de vier bovenste ploegen nog onderlinge duels uitvechten om wie er kampioen gaat worden.

De resultaten zijn goed en dat levert meestal ook positieve feedback op voor de trainer. “Ik merk dat het een persoon is die echt met je wil werken. Die persoonlijk met je wil werken,” geeft Keita aan in de serie Antwerp Antwoord op het Youtube-kanaal van Antwerp. “Hij besteedt veel aandacht aan je. Zeker wij als middenvelders, iedereen weet wel wie Mark van Bommel was als speler en ook als persoon. Zeker top.”

Van Bommel was als een speler een middenvelder en ook Vermeeren vindt het fijn om met een trainer te werken die op dezelfde positie heeft gespeeld. “De kleine details die een coach kan meegeven omdat die op dezelfde positie heeft gespeeld, kunnen soms het verschil maken. Zeker als jonge gast kan het je in je spel helpen om de stap te maken naar een hoger niveau. Dat is wel handig geweest.”