Ulysse Ellian zorgt voor primeur in Tweede Kamer en verschijnt in shirt Eredivisieclub

De mannelijke leden van de Tweede Kamer gaan doorgaans keurig in pak naar hun werk, compleet met das en nette schoenen. Toch zijn er altijd uitzonderingen; denk aan de zelfgebreide outfits van voormalig PVDA'er Hans Spekman. Ulysse Ellian (VVD) zorgde dinsdag voor een heel andere primeur: hij droeg een shirt van Almere City onder zijn colbertje.

Ellian sloot zijn spreektijd dinsdag af met een toelichting op zijn opvallende kledingkeuze. "Waarom zie ik er zo uit? Want het is mij niet gewoon om geen overhemd en geen das te dragen", sprak Ellian. Hij legde vervolgens uit dat hij in de Kamer zit namens Almere, "en ik zie mezelf ook als afgevaardigde van het mooie Almere."

Artikel gaat verder onder video

"En die hebben een unieke prestatie behaald", gaat Ellian verder. "De voetbalclub van Almere is namelijk gepromoveerd. En om die prestatie te eren heb ik vandaag dit voetbalshirt aan gedaan." Om vervolgens af te sluiten met een deze week veelgehoorde uitspraak. "Zoals wij in Almere zeggen: City de club, Ally de stad!"