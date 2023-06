Vakantieplannen GVVV'ers staan op losse schroeven: 'Kom zeg...'

De 'matchfixingkwestie' bij BVV Barendrecht heeft ook grote impact op andere clubs. Sparta Nijkerk diende een klacht in, TEC uit Tiel voelt zich benadeeld en ook bij GVVV leven er zorgen. De vakantieplannen van de spelers staan op losse schroeven.

GVVV versloeg Groene Ster en bereikte zo eenvoudig de halve finale van de nacompetitie om promotie naar de Jack's League (Tweede Divisie). In de halve finale is Hercules de tegenstander. Die ploeg maakte indruk door IJsselmeervogels met 6-0 en 0-5 te verslaan. Mocht GVVV de halve finale overleven, dan vinden de finalewedstrijden plaats op 21 en 24 juni. Ze zijn met een week verzet vanwege de onduidelijkheid over het lot van Barendrecht.

Artikel gaat verder onder video

GVVV-middenvelder Mart de Jong zegt tegen De Gelderlander dat hij zijn vakantie al heeft geboekt en er rekening mee hield dat zijn ploeg de finale zou halen. "Dus dat ik na 17 juni met een stel vrienden op vakantie kon gaan. Nu moet ik er rekening mee houden dat ik pas na 24 juni weg kan. Heel vervelend. Het kan dus zijn dat ik mijn vakantie moet omboeken of annuleren, want als we de finale halen, wil ik die ook spelen."

Er is geen haar op het hoofd van de middenvelder die eraan denkt om toch met zijn vriendin mee te gaan. "Kom zeg, de club is altijd goed voor mij geweest, dus blijf ik natuurlijk. Zo simpel is het." Hij is niet de enige speler wiens vakantieplannen onzeker zijn. Bovendien had trainer Gery Vink een vakantie naar Marbella geboekt vanaf 18 juni. "Nu moet en hoop ik dat ik later moet gaan. Ik kan dat gemakkelijk zeggen, maar spelers zijn misschien al een financiële verplichting aangegaan. Daar moeten we dan een oplossing voor vinden."

De leukste video's, afbeeldingen en nieuwtjes uit het amateurvoetbal vind je op de razend populaire Facebook- en Instagram-pagina van De Kelderklasse!