Van de Looi benoemt de kracht van Portugal: 'Wij zijn daar niet zo goed in'

Jong Oranje maakt zich op voor de tweede groepswedstrijd op het Europees Kampioenschap Onder 21. Na het 0-0 gelijkspel tegen België in de openingswedstrijd kan bondscoach Erwin van de Looi een overwinning op Portugal goed gebruiken, wil hij de groepsfase met zijn ploeg overleven. De trainer blikte vrijdag vooruit op het duel, dat zaterdag om 18.00 uur begint.

Ook de tegenstander doet het niet voor minder dan drie punten, nadat hun openingsduel tegen gastland Georgië met 2-0 verloren ging. Nederland heeft het traditioneel lastig met Portugal; denk maar aan de uitschakelingen op het EK van 2004 en aansluitend het WK van 2006. Zeker in dat laatste geval sloeg de vlam regelmatig in de pan op het veld; na zestien gele en vier rode kaarten ging de wedstrijd niet voor niets de geschiedenisboeken in als 'De Slag om Nürnberg'.

Op de persconferentie van vrijdag ging Van de Looi in op de stijl van de Portugezen. "Zij hebben hun eigen cultuur van voetballen. Daar zijn ze ook groot mee geworden, ze halen daar uitstekende prestaties mee. Dus dat moeten ze ook vooral blijven doen", wordt de bondscoach geciteerd door De Telegraaf. Hij ziet dat zijn elftal daar niet hetzelfde tegenover kan zetten: "Maar ze kunnen het ook koppelen aan goed voetbal. Wij zijn daar iets anders in, wij zijn daar niet zo goed in. Wij kunnen ons beter focussen op het voetbal", aldus Van de Looi.

Toch heeft de trainer vertrouwen in een goede afloop, zo blijkt uit zijn woorden. "We hebben geen naïeve spelersgroep. Kijk naar Micky van de Ven. Hij heeft een heel seizoen in de Bundesliga achter de rug. We hebben nog wel meer jongens die over de grens hebben gespeeld. Zij zijn langzaam wel wat wijzer geworden. Ik ben benieuwd hoe ze het morgen doen, ik heb er vertrouwen in", besloot Van de Looi.